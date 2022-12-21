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Haberler Yaşam Elon Musk istifa mı etti, ne oldu? Elon Musk Twitter CEO’luğunu bıraktı mı, istifa mı etti?
Giriş Tarihi: 21.12.2022 06:59 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 06:59

Elon Musk istifa mı etti, ne oldu? Elon Musk Twitter CEO’luğunu bıraktı mı, istifa mı etti?

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, sahibi olduğu Twitter üzerinden açtığı ankette istifa edip etmeme sorusunu yöneltti. Sonuç istifa çıkınca Elon Musk son dakika açıklaması ile yakında istifa edeceğini duyurdu. Bu bağlamda, Elon Musk istifa mı etti, ne oldu? sorusuna yanıt aranıyor. Musk, 2022 yılında büyük Amerikan sosyal ağ hizmeti Twitter'ı 44 milyar dolara satın almıştı. Sosyal medya üzerinde yaptığı değiştirmeler, birçokları tarafından tepki almıştı. Peki, Elon Musk istifa mı etti? İşte detaylar…

Elon Musk istifa mı etti, ne oldu? Elon Musk Twitter CEO’luğunu bıraktı mı, istifa mı etti?

Elon Musk Twitter'dan istifa mı etti sorusu yanıt arıyor. Mayıs ayında 44 milyar dolara sosyal medya platformunu satın alan, dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Elon Musk, Twitter'da açtığı ankette kullanıcılara istifa etmeli miyim sorusunu yöneltti. Anket sonucunda istifa et kararı çıktı. Peki, Elon Musk istifa mı etti, CEO'luğu bıraktı mı? İşte detaylar…

Elon Musk istifa mı etti, ne oldu? Elon Musk Twitter CEO’luğunu bıraktı mı, istifa mı etti?

ELON MUSK İSTİFA MI ETTİ?

Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu işi üstlenecek kadar aptal birini bulur bulmaz CEO'luktan istifa edeceğim! Sonrasında sadece yazılım ve sunucu ekiplerini yöneteceğim." ifadesini kullandı.

Elon Musk, pazar günü Twitter'daki CEO'luk görevinden istifa edip etmeme konusunda bir anket başlatmış ve çıkan sonucu kabul edeceğini bildirmişti.

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Elon Musk istifa mı etti, ne oldu? Elon Musk Twitter CEO’luğunu bıraktı mı, istifa mı etti?

Musk'ın anketinde 17 milyon 500 binden fazla kişi oy kullanmıştı. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 57,5'i Musk'ın ayrılması, 42,5'i ise devam etmesi yönünde tercihini ortaya koymuştu.

ABD basınında ise Elon Musk'ın aktif olarak yeni bir Twitter CEO'su aradığına dair haberler çıkmıştı. (AA)

Elon Musk istifa mı etti, ne oldu? Elon Musk Twitter CEO’luğunu bıraktı mı, istifa mı etti?

TWITTER İSTİFA ANKETİ SONRASI TESLA HİSSELERİ ARTTI

Elon Musk'ın bir süredir Twitter ile sürekli uğraşması, Tesla'nın hisselerinde düşüşe sebep olmuştu. İstifa dedikoduları sonrası Tesla hisseleri artışa geçti.

Elon Musk istifa mı etti, ne oldu? Elon Musk Twitter CEO’luğunu bıraktı mı, istifa mı etti?
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