Haberler Yaşam Elon Musk istifa mı etti, ne oldu? Elon Musk Twitter CEO’luğunu bıraktı mı, istifa mı etti?

Giriş Tarihi: 21.12.2022 06:59 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 06:59

Elon Musk istifa mı etti, ne oldu? Elon Musk Twitter CEO’luğunu bıraktı mı, istifa mı etti?

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, sahibi olduğu Twitter üzerinden açtığı ankette istifa edip etmeme sorusunu yöneltti. Sonuç istifa çıkınca Elon Musk son dakika açıklaması ile yakında istifa edeceğini duyurdu. Bu bağlamda, Elon Musk istifa mı etti, ne oldu? sorusuna yanıt aranıyor. Musk, 2022 yılında büyük Amerikan sosyal ağ hizmeti Twitter'ı 44 milyar dolara satın almıştı. Sosyal medya üzerinde yaptığı değiştirmeler, birçokları tarafından tepki almıştı. Peki, Elon Musk istifa mı etti? İşte detaylar…