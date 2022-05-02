Eltilerin Savaşı filmi nerede çekildi ve ne zaman? Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

ELTİLERİN SAVAŞI KONUSU

Gizem ve Sultan elti olan iki genç kadındır. İkili arasında yaşanan ufak atışmalar bir süre sonra yerini tatlı bir rekabete bırakır. Birbirlerinin yaptıklarından geri kalmayan eltiler, kendilerini eğlenceli bir savaşın içinde bulur. Kardeş olan Selim ve Fatih de bir süre sonra eşleri arasında yaşanan bu rekabet rüzgarına kapılır.