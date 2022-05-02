2 Mayıs 2022 Pazartesi akşamı Ramazan Bayramı'nın ilk günü Show Tv ekranlarında Eltilerin Savaşı filmi yer alıyor olacak. Sinemaseverler ile buluşacak olan filmde Sultan ve Gizem karakterlerindeki iki eltinin aralarında geçen tatlı münakaşalar eğlenceli dille anlatılıyor. Yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay'ın yer aldığı filmin başrollerinde Gupse Özay, Merve Dizdar gibi isimler yer alıyor. Peki; Eltilerin Savaşı filmi nerede çekildi ve ne zaman? Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?