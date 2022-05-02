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Haberler Yaşam Eltilerin Savaşı filmi nerede çekildi ve ne zaman? Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 02.05.2022 16:01 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 16:01

Eltilerin Savaşı filmi nerede çekildi ve ne zaman? Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

2 Mayıs 2022 Pazartesi akşamı Ramazan Bayramı'nın ilk günü Show Tv ekranlarında Eltilerin Savaşı filmi yer alıyor olacak. Sinemaseverler ile buluşacak olan filmde Sultan ve Gizem karakterlerindeki iki eltinin aralarında geçen tatlı münakaşalar eğlenceli dille anlatılıyor. Yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay'ın yer aldığı filmin başrollerinde Gupse Özay, Merve Dizdar gibi isimler yer alıyor. Peki; Eltilerin Savaşı filmi nerede çekildi ve ne zaman? Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Eltilerin Savaşı filmi nerede çekildi ve ne zaman? Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

İki eltinin birbirleriyle olan rekabetli ve eğlenceli diyaloglarının anlatıldığı Eltilerin Savaşı filmi 2 Mayıs Pazartesi akşamı Show Tv ekranlarına gelecek. Ramazan Bayramı'nın ilk günü izleyicisi ile buluşacak olan filmin senaristliğini Gupse Özay yapmıştır. Birbirlerine yapmadıkları kalmayan eltilerin kendilerini eğlenceli bir savaş içerisinde bulduğu Eltilerin Savaşı filmi nerede çekildi ve ne zaman? Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Eltilerin Savaşı filmi nerede çekildi ve ne zaman? Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

ELTİLERİN SAVAŞI KONUSU

Gizem ve Sultan elti olan iki genç kadındır. İkili arasında yaşanan ufak atışmalar bir süre sonra yerini tatlı bir rekabete bırakır. Birbirlerinin yaptıklarından geri kalmayan eltiler, kendilerini eğlenceli bir savaşın içinde bulur. Kardeş olan Selim ve Fatih de bir süre sonra eşleri arasında yaşanan bu rekabet rüzgarına kapılır.

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Eltilerin Savaşı filmi nerede çekildi ve ne zaman? Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

ELTİLERİN SAVAŞI OYUNCULARI

Yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay'ın oturduğu Eltilerin Savaşı filmi oyuncuları arasında Gupse Ozay, Merve Dizdar, Ferit Aktug, Uraz Kaygilaroglu, Füsun Demirel, Ali İpin, Hülya Duyar, Kubilay Dinçer yer alıyor.

Eltilerin Savaşı filmi nerede çekildi ve ne zaman? Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

ELTİLERİN SAVAŞI NEREDE ÇEKİLDİ?

İki eltinin birbiriyle olan rekabetli ve eğlenceli diyaloglarını izlediğimiz Eltilerin Savaşı hangi apartmanda, nerede çekildi merak edilenler arasında yer alıyor. Eltilerin Savaşı filmi, İstanbul'un Bakırköy ilçesinde Yeşilköy semtinde çekilmiştir.

Eltilerin Savaşı filmi nerede çekildi ve ne zaman? Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
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