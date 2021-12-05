Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Emekli 2022 Ocak zammı için kesin oran belli oluyor! Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak, son durum ne?
Giriş Tarihi: 05.12.2021 09:06 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 09:08

Emekli 2022 Ocak zammı için kesin oran belli oluyor! Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak, son durum ne?

Emekli Ocak zammı için şimdi gözler Aralık enflasyon oranına çevrildi. Milyonların beklediği açıklama TÜİK tarafından yapılırken birçok alandaki zam miktarı da belirlenmiş olacak. Öte yandan emekliler gelecek yıl alacakları zamlı maaşlarının miktarını merak ederek "Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, son durum ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Kasım ayı verilerine göre, memur ve memur emeklileri yüzde 7.47 enflasyon farkı zammı hakkı kazandı. Kesin rakam henüz belirlenmiş değil. Peki, 2022 Ocak Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

Emekli 2022 Ocak zammı için kesin oran belli oluyor! Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak, son durum ne?

2021 senesinin son günlerinde binlerce kişi gözünü Ocak emekli maaş zammı için gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Bu senenin ikinci yarısında TÜİK tarafından duyurulan enflasyon verilerine göre belirlenecek olan zam oranı merakla beklenirken konuyla ilgili olarak "2022 Ocak Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Kesin rakam aralık enflasyonuyla belirlenecek olsa da, konuyla ilgili çeşitli beklentiler gündemde yer alıyor. Peki, Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, son durum ne? İşte tüm detaylar...

Emekli 2022 Ocak zammı için kesin oran belli oluyor! Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak, son durum ne?

Kasım enflasyonuyla memur ve emekliler için enflasyon farkı da hesaplanmaya başlandı. Son beş aylık enflasyon yüzde 10.48 oldu. % 7.47'lik enflasyon farkı zammı oluştu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emekli 2022 Ocak zammı için kesin oran belli oluyor! Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak, son durum ne?

Dün Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, tüketici fiyatları kasımda yıllık yüzde 21.31 arttı. Aylık artış ise yüzde 3.51 oldu. Kasım enflasyonuyla birlikte hazirandan bu yana 5 aylık enflasyon yüzde 10.48 olarak gerçekleşti.

Emekli 2022 Ocak zammı için kesin oran belli oluyor! Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak, son durum ne?

Kasım ayı verilerine göre, memur ve memur emeklileri yüzde 7.47 enflasyon farkı zammı hakkı kazandı. Kesin rakam aralık enflasyonuyla belirlenecek olsa da, memur ve memur emeklilerinin alacağı zam yüzde 5 toplu sözleşme zammı ile yüzde 12.5'i bulacak.

Emekli 2022 Ocak zammı için kesin oran belli oluyor! Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak, son durum ne?

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin toplu sözleşme zammı ağustosta netleşmişti. Toplu sözleşmeye göre memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarında gelecek yıl 5+7, 2023 yılında da yüzde 8+6 olmak üzere iki yıl boyunca toplamda yüzde 28.62 artış yaşanacak.

SON DAKİKA