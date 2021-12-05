Emekli 2022 Ocak zammı için kesin oran belli oluyor! Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak, son durum ne?

2021 senesinin son günlerinde binlerce kişi gözünü Ocak emekli maaş zammı için gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Bu senenin ikinci yarısında TÜİK tarafından duyurulan enflasyon verilerine göre belirlenecek olan zam oranı merakla beklenirken konuyla ilgili olarak "2022 Ocak Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Kesin rakam aralık enflasyonuyla belirlenecek olsa da, konuyla ilgili çeşitli beklentiler gündemde yer alıyor. Peki, Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, son durum ne? İşte tüm detaylar...