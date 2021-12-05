Emekli 2022 Ocak zammı için kesin oran belli oluyor! Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak, son durum ne?

Emekli Ocak zammı için şimdi gözler Aralık enflasyon oranına çevrildi. Milyonların beklediği açıklama TÜİK tarafından yapılırken birçok alandaki zam miktarı da belirlenmiş olacak. Öte yandan emekliler gelecek yıl alacakları zamlı maaşlarının miktarını merak ederek "Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, son durum ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Kasım ayı verilerine göre, memur ve memur emeklileri yüzde 7.47 enflasyon farkı zammı hakkı kazandı. Kesin rakam henüz belirlenmiş değil. Peki, 2022 Ocak Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...