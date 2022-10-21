EMEKLİ 2023 ZAMMI YENİ MAAŞ TABLOSU: En düşük ve en yüksek SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Yılın ikinci yarısına ait enflasyon verileri göz önüne alınarak belirlenecek olan emekli zammı için kritik süreç başladı. Gelen üç aylık veriyle beraber zam oranı şekillenmeye başlarken vatandaşlar Ocak 2023 yılındaki yeni maaş tablosunu inceliyor. İlk veriler ışığında beklentiler de ortaya çıkmış oldu. Bu kapsamda "2023 Ocak ayı SSK ve Bağkur en düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt arıyor. Bilindiği üzere 2022 yılının ilk 6 aylık enflasyon farkına göre memura 41,69 ve emekliye yüzde 42,35 oranında zam uygun görülmüştü. Peki, 2023 emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte yanıtı.