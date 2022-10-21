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Haberler Yaşam EMEKLİ 2023 ZAMMI YENİ MAAŞ TABLOSU: En düşük ve en yüksek SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 21.10.2022 18:04 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 18:04

EMEKLİ 2023 ZAMMI YENİ MAAŞ TABLOSU: En düşük ve en yüksek SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Yılın ikinci yarısına ait enflasyon verileri göz önüne alınarak belirlenecek olan emekli zammı için kritik süreç başladı. Gelen üç aylık veriyle beraber zam oranı şekillenmeye başlarken vatandaşlar Ocak 2023 yılındaki yeni maaş tablosunu inceliyor. İlk veriler ışığında beklentiler de ortaya çıkmış oldu. Bu kapsamda "2023 Ocak ayı SSK ve Bağkur en düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt arıyor. Bilindiği üzere 2022 yılının ilk 6 aylık enflasyon farkına göre memura 41,69 ve emekliye yüzde 42,35 oranında zam uygun görülmüştü. Peki, 2023 emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte yanıtı.

EMEKLİ 2023 ZAMMI YENİ MAAŞ TABLOSU: En düşük ve en yüksek SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli zammı ile ilgili beklentiler ve tahminler vatandaşlar tarafından şimdiden yakından takip edilen konuların başında geliyor. Son olarak Temmuz zammıyle birlikte en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 40 artışla 2.500 TL'den 3.500 TL'ye yükselmişti. Şimdi ise gözler enflasyona göre belirlenecek olan yeni zamma çevrildi. Bu kapsamda "2023 Ocak ayı SSK ve Bağkur en düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte en düşük ve en yüksek emekli zammı ile ilgili gelene ilk tahminler.

EMEKLİ 2023 ZAMMI YENİ MAAŞ TABLOSU: En düşük ve en yüksek SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla hükümet, gelirleri artıracak ve maaşlara ek zam olarak yansıyacak sosyal refah düzenlemeleri için çalışmalar yapıyor. İşte 2023 Ocak maaş zammı için hesaplanan rakamlar ile enflasyon farkı ve ek zam dahil yeni zamlı emekli maaş tablosu...

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EMEKLİ 2023 ZAMMI YENİ MAAŞ TABLOSU: En düşük ve en yüksek SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI NASIL ŞEKİLLENDİ?

Temmuz ayında emekli ve memur zammı yüzde 42,35 oranında belirlendi. Temmuz zammı ile en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 40 artışla 2.500 TL'den 3.500 TL'ye yükseldi.

Böylece Temmuz ayından itibaren Türkiye'de en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak hesaplara yatmaya başladı.

EMEKLİ 2023 ZAMMI YENİ MAAŞ TABLOSU: En düşük ve en yüksek SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ GEÇTİĞİMİZ OCAK AYINDA EK ZAM ALDI

Memur ve memur emeklisi Ocak 2022 döneminde toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dışında yüzde 2,5'luk ek zam aldı. Böylece memurun kümülatif Ocak zammı yüzde 30,95 olarak gerçekleşti.

EMEKLİ 2023 ZAMMI YENİ MAAŞ TABLOSU: En düşük ve en yüksek SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ MECLİS'TEN GEÇTİ

Memur ve memur emeklisi için ek zam ve SSK-Bağ-Kur emeklisinin taban maaşının yükseltilmesini içeren torba yasa teklifi, yıl başında Meclis'ten geçerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdi.

Böylece sosyal refah artışları adı altında ek zamların enflasyon farkıyla maaşlara eklenebilmesinin önü açıldı.

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