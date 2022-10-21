EMEKLİ 2023 ZAMMI YENİ MAAŞ TABLOSU: En düşük ve en yüksek SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli zammı ile ilgili beklentiler ve tahminler vatandaşlar tarafından şimdiden yakından takip edilen konuların başında geliyor. Son olarak Temmuz zammıyle birlikte en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 40 artışla 2.500 TL'den 3.500 TL'ye yükselmişti. Şimdi ise gözler enflasyona göre belirlenecek olan yeni zamma çevrildi. Bu kapsamda "2023 Ocak ayı SSK ve Bağkur en düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte en düşük ve en yüksek emekli zammı ile ilgili gelene ilk tahminler.