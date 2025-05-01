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Haberler Yaşam Emekli banka promosyonları Mayıs 2025: Ödemeler güncellendi! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi, ne kadar?
Giriş Tarihi: 01.05.2025 14:40 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 14:40

Emekli banka promosyonları Mayıs 2025: Ödemeler güncellendi! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi, ne kadar?

Emekli promosyon ödemeleri Mayıs ayına giriş yapılması ile birlikte güncellendi. SSK ve Bağkur emeklileri maaşlarını başka bir bankaya taşımaları durumunda promosyon ödemesi alabiliyor. Müşteri kazanmak isteyen bankalar ise en yüksek emekli promosyonu veren banka olabilmek için birbiri ile kıyasıya mücadele ediyor. Peki, Mayıs 2025 hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte, güncel rakamlar.

Emekli banka promosyonları Mayıs 2025: Ödemeler güncellendi! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi, ne kadar?

Emekli maaşını farklı bir bankaya taşıyan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilen promosyon ödemeleri Mayıs ayında yenilendi. Bankalar, emekli müşteri kazanmak için promosyon yarışına girdi. "Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?" sorusu milyonlarca emekli tarafından araştırılıyor. İşte Mayıs 2025 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar ve güncel ödeme tutarları…

Emekli banka promosyonları Mayıs 2025: Ödemeler güncellendi! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi, ne kadar?

MAYIS 2025 EMEKLİ BANKA PROMOSYON TUTARLARI

Emekli maaşını farklı bir bankaya taşıyan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilen promosyon ödemeleri Mayıs ayında yenilendi. İşte, bankaların güncel emekli promosyon miktarı;

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Emekli banka promosyonları Mayıs 2025: Ödemeler güncellendi! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi, ne kadar?

YAPI KREDİ EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI

15 Nisan 2025 – 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında maaşını Yapı Kredi'ye yeni taşıyacak olan SGK emekli müşterilerimiz 25.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

Mevcut Emekli Kampanyamız kapsamında sunulan 20.000 TL'ye varan promosyona ek olarak, kredi kartı ile 5 ay boyunca yapacakları harcamalarda her ay 1.000 TL harcamaya ayda 1.000 TL nakit iade olmak üzere toplamda 5.000 TL nakit iade fırsatı sunulacaktır.

Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL'nin üzerindeyse 15.000 TL nakit promosyon ödenir.

Emekli banka promosyonları Mayıs 2025: Ödemeler güncellendi! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi, ne kadar?

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşını DenizBank'tan alanlar 20.000 TL'ye varan nakit promosyon ve emeklilere özel sayısız ayrıcalıktan faydalanabilecekler. Kampanya 04.10.2024 ile 30.06.2025 tarihleri arasında DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.

0-9.999 TL arası maaş alanlara 5.000 TL,

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL,

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL,

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.

Ayrıca Yeni hesap açan ve kampanyaya katılan emeklilerimize ek olarak;

Mobil Deniz uygulamasını indirip kullanması durumunda 1,000 TL Nakit,

KMH ürün başvurusu yaparak ürüne sahip olması durumunda 1,000 TL Nakit,

Kredi Kartı başvurusu yaparak ürüne sahip olması durumunda 2,000 TL Nakit,

Fatura otomatik ödeme talimatı vermesi durumunda maaş tutarına göre;

0-9.999 TL arası maaş alanlara 1.000 TL,

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 2.000 TL,

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 3.000 TL,

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 4.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.

Emekli banka promosyonları Mayıs 2025: Ödemeler güncellendi! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi, ne kadar?

ING BANK

Emekli maaşınızı ING'den almaya başlayarak 15.000 TL'ye varan ek koşulsuz nakit emekli promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL emekli maaş promosyonu,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL emekli maaş promosyonu,

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TLemekli maaş promosyonu,

20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit emekli maaş promosyon ödemesi alırsınız.

Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankamızdan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterilerimiz yararlanabilir. Promosyon ödemesinden faydalanmak için herhangi bir ürün koşulu bulunmamaktadır.

Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 10.000 TL'ye kadarsa 6.250 TL, 10.000 TL-15.000 TL arasındaysa 10.000 TL, 15.000 TL-20.000 TL arasındaysa 12.500 TL, 20.000 TL'nin üzerindeyse 15.000 TL nakit promosyon ödenir.