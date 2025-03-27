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EMEKLİ BANKA PROMOSYON TUTARLARI 2025: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, kaç TL?
Giriş Tarihi: 27.03.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025
14:32
EMEKLİ BANKA PROMOSYON TUTARLARI 2025: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, kaç TL?
2025 Ocak ayında emeklilere yüzde 15,75 oranında zam yapılmıştı. Yapılan zam sonrasında gözler emekli banka promosyonlarına çevrildi. Milyonlarca emeklinin gündeminde yer alan promosyon ödemeleri mart ayında da hız kesmeden devam ederken, güncel fiyatlar merak edildi. Peki, en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi, ne kadar ödeme yapıyor? İşte, Garanti, Yapı Kredi, Ziraat Bankası,Akbank, Denizbank, Vakıfbank emekli promosyon kampanyaları.