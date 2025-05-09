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EMEKLİ PROMOSYONLARI GÜNCEL | Bankalar arası zirve yarışı! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?
Giriş Tarihi: 09.05.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
11:30
EMEKLİ PROMOSYONLARI GÜNCEL | Bankalar arası zirve yarışı! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?
Mayıs ayının gelmesiyle birlikte bankaların emekli promosyonlarına dair yeni kampanyalar yeniden gündeme taşındı. Hem kamuya ait bankalar hem de özel finans kuruluşları, emeklileri bünyelerine katabilmek için farklı avantajlar sunmaya başladı. Emekli maaşını başka bir bankaya taşımayı düşünenler için teklif edilen promosyon rakamları rekor seviyelere ulaşmış durumda. Bazı kampanyalarda ödemeler 24.000 TL'ye kadar yükseliyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar ödeme yapılıyor? İşte Mayıs 2025 emekli banka promosyonları...