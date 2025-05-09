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Haberler Yaşam EMEKLİ PROMOSYONLARI GÜNCEL | Bankalar arası zirve yarışı! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?
Giriş Tarihi: 09.05.2025 13:27 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 11:30

EMEKLİ PROMOSYONLARI GÜNCEL | Bankalar arası zirve yarışı! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

Mayıs ayının gelmesiyle birlikte bankaların emekli promosyonlarına dair yeni kampanyalar yeniden gündeme taşındı. Hem kamuya ait bankalar hem de özel finans kuruluşları, emeklileri bünyelerine katabilmek için farklı avantajlar sunmaya başladı. Emekli maaşını başka bir bankaya taşımayı düşünenler için teklif edilen promosyon rakamları rekor seviyelere ulaşmış durumda. Bazı kampanyalarda ödemeler 24.000 TL'ye kadar yükseliyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar ödeme yapılıyor? İşte Mayıs 2025 emekli banka promosyonları...

EMEKLİ PROMOSYONLARI GÜNCEL | Bankalar arası zirve yarışı! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

Mayıs ayıyla bankalar, emeklilere özel yeni kampanyalarını ardı ardına açıklamaya başladı. Maaşını farklı bir bankaya taşımayı düşünen emekliler için hem özel hem de kamu bankaları çeşitli promosyon fırsatları sunuyor. 2025 yılı Mayıs ayına ait en güncel promosyon tutarları ve kampanya ayrıntıları merakla takip ediliyor. İşte güncel emekli promosyon tutarları...

EMEKLİ PROMOSYONLARI GÜNCEL | Bankalar arası zirve yarışı! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIYOR?

Emeklilerin bir bankadan promosyon alabilmesi için o bankaya emekli maaşını taşıması ve maaşını bu bankadan çekmeyi taahhüt etmesi zorunlu. Maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabilen emeklilerin bunu bankaya bildirmesi gerekiyor. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

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EMEKLİ PROMOSYONLARI GÜNCEL | Bankalar arası zirve yarışı! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

Taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu emeklide kalıyor, kalanını ise iade ediliyor.

Promosyon tutarı emeklinin maaş miktarına göre belirleniyor. Bankaların duyurduğu promosyon tutarı maaşı en yüksek emeklilere ödenen miktar oluyor. Emekli maaşı azaldıkça ödenen promosyon miktarı da düşüyor. Banklara 3 yılda bir bu promosyonları verirken emekliler senede bir banka promosyonlarını almak istiyor.

EMEKLİ PROMOSYONLARI GÜNCEL | Bankalar arası zirve yarışı! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

HANGİ BANKALAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme imkanı sunuluyor. Ayrıca "Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilere, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı gündemde.

EMEKLİ PROMOSYONLARI GÜNCEL | Bankalar arası zirve yarışı! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.