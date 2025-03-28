EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025: "Bankalarda zirve yarışı!" En yüksek emekli promosyonu hangi bankadan alınır?

Nisan ayına gelinmesiyle birçok bankada güncel promosyon tutarları duyuruldu. Kamu ve özel bankalar müşterileri kendi bünyelerine çekmek adına yeni teklifler sunuyor. 2025 yılının ilk aylarında maaşını başka bir bankaya geçirmek isteyenler için en uygun seçenekler araştırılıyor. İşte 2025 güncel promosyon ödemeleri