EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025: En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi, ne kadar ödeme yapıyor?

Emekli promosyon ödemeleri devam ediyor. Maaşını yeni bir bankaya taşıyan veya yeni emekli olan kişiler mart ayında bankaların emeklililere sunduğu kampanyaları yakından takip ediyor. Promosyon ödemeleri bankadan bankaya değişirken bazı özel bankalarda emekli promosyon tutarı 20 bin TL'ye kadar çıkıyor. Peki, en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi, ne kadar ödeme yapıyor? İşte, detaylar...