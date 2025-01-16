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Haberler Yaşam Emekli banka promosyonları güncellendi! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi? 24 bin liraya varan nakit promosyonu
Giriş Tarihi: 16.01.2025 13:22 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 13:23

Emekli banka promosyonları güncellendi! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi? 24 bin liraya varan nakit promosyonu

Türkiye'de emekli maaşı alan milyonlarca kişi için 2025 yılı banka promosyon yarışları hız kazandı. Bankalar, emekli müşterilerini kendilerine çekebilmek adına cazip tekliflerle adeta bir rekabet içinde. Promosyon tutarları 20 Bin TL'ye kadar ulaştı. Peki, bu yıl en yüksek emekli banka promosyonu veren bankalar hangileri? İşte detaylar!

Emekli banka promosyonları güncellendi! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi? 24 bin liraya varan nakit promosyonu

Ocak 2025 itibarıyla bankalar, emekliler için promosyon fırsatlarını yeniledi. Daha fazla müşteri kazanmak isteyen bankalar, emekli maaşını taşıyanlara yüksek promosyon rakamları sunuyor. Rekabetin zirveye çıktığı bu dönemde, hangi bankalar en iyi teklifleri veriyor yakından takip ediliyor. Peki, En yüksek emekli promosyonu hangi bankalar veriyor?

Emekli banka promosyonları güncellendi! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi? 24 bin liraya varan nakit promosyonu

2025 OCAK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ GÜNCELLENDİ!

Ocak ayı ile birlikte bankalardaki emekli promosyonu ödeme tutarları güncellendi. Ödemeler 24.000 TL'ye ulaştı.

İşte özel ve kamu bankaları promosyon ücretleri:

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Emekli banka promosyonları güncellendi! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi? 24 bin liraya varan nakit promosyonu

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

Emekli banka promosyonları güncellendi! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi? 24 bin liraya varan nakit promosyonu

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı

  • 10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
Emekli banka promosyonları güncellendi! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi? 24 bin liraya varan nakit promosyonu

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme!

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

  • 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
  • 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
  • 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
  • 20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
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