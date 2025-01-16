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Emekli banka promosyonları güncellendi! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi? 24 bin liraya varan nakit promosyonu
Giriş Tarihi: 16.01.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
13:23
Emekli banka promosyonları güncellendi! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi? 24 bin liraya varan nakit promosyonu
Türkiye'de emekli maaşı alan milyonlarca kişi için 2025 yılı banka promosyon yarışları hız kazandı. Bankalar, emekli müşterilerini kendilerine çekebilmek adına cazip tekliflerle adeta bir rekabet içinde. Promosyon tutarları 20 Bin TL'ye kadar ulaştı. Peki, bu yıl en yüksek emekli banka promosyonu veren bankalar hangileri? İşte detaylar!