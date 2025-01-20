EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025 | Ocak ayında zirve yarışı kızıştı! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi?

Ocak ayında zirve yarışı kızıştı! Her biri daha fazla emekliyi bünyesine katmak isteyen bankalar, promosyon miktarlarını artırırken ek avantajlar da sunuyor. Maaşını taşıyan emeklilere en yüksek ödemeyi yapan bankaların teklifleri, birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Hangi bankalar daha yüksek emekli promosyon veriyor, hangi şartlarla bu ödemeler yapılıyor? İşte bankalar arasındaki promosyon fırsatları...