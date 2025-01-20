Haberler
Yaşam
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025 | Ocak ayında zirve yarışı kızıştı! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi?
Giriş Tarihi: 20.01.2025 07:37
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025
07:37
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025 | Ocak ayında zirve yarışı kızıştı! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi?
2025 yılına hızlı bir giriş yapan bankalar, emekli promosyonları konusunda rekabeti zirveye taşıdı. Ocak ayında, emekli maaşını taşıyanlara cazip teklifler sunan bankalar arasında en yüksek promosyonu veren bankalar araştırılıyor. Promosyon miktarlarını artırarak dikkat çekmek isteyen bankalar, çeşitli ek avantajlarla da öne çıkıyor. Peki, en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi? İşte, detaylar...