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Haberler Yaşam EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025 | Ocak ayında zirve yarışı kızıştı! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi?
Giriş Tarihi: 20.01.2025 07:37 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 07:37

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025 | Ocak ayında zirve yarışı kızıştı! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi?

2025 yılına hızlı bir giriş yapan bankalar, emekli promosyonları konusunda rekabeti zirveye taşıdı. Ocak ayında, emekli maaşını taşıyanlara cazip teklifler sunan bankalar arasında en yüksek promosyonu veren bankalar araştırılıyor. Promosyon miktarlarını artırarak dikkat çekmek isteyen bankalar, çeşitli ek avantajlarla da öne çıkıyor. Peki, en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi? İşte, detaylar...

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025 | Ocak ayında zirve yarışı kızıştı! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi?

Ocak ayında zirve yarışı kızıştı! Her biri daha fazla emekliyi bünyesine katmak isteyen bankalar, promosyon miktarlarını artırırken ek avantajlar da sunuyor. Maaşını taşıyan emeklilere en yüksek ödemeyi yapan bankaların teklifleri, birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Hangi bankalar daha yüksek emekli promosyon veriyor, hangi şartlarla bu ödemeler yapılıyor? İşte bankalar arasındaki promosyon fırsatları...

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025 | Ocak ayında zirve yarışı kızıştı! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi?

2025 OCAK AYINDA ZİRVE YARIŞI KIZIŞTI!

Ocak ayı ile birlikte bankalardaki emekli promosyonu ödeme tutarları güncellendi.

İşte özel ve kamu bankaları promosyon ücretleri:

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EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025 | Ocak ayında zirve yarışı kızıştı! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi?

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025 | Ocak ayında zirve yarışı kızıştı! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi?

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı

  • 10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025 | Ocak ayında zirve yarışı kızıştı! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi?

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme!

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

  • 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
  • 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
  • 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
  • 20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
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