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EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025 | Promosyon yarışı kızıştı! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi?
Giriş Tarihi: 13.02.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
09:53
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025 | Promosyon yarışı kızıştı! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi?
Emekli banka promosyonları gündemde. 2025 yılında bankaların promosyon ücretleri arttı mı sorusu yanıt ararken, kamu bankalarında promosyon ücretleri 8 - 12 Bin TL arasında değişirken, özel bankalarda bu rakam 21 Bin TL'ye kadar yükseldi. Yapı Kredi, TEB, Garanti BBVA, Akbank, Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve İş Bankası'nın emekliye yapacakları ek ödeme için promosyon yarışı devam ediyor. Peki, ne yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi?