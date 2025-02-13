EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025 | Promosyon yarışı kızıştı! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi?

EMEKLİ PROMOSYONU İÇİN 2025 DÖNEMİ BAŞLADI

Emekli promosyon kampanyaları 2025 yılında da son sürat devam ediyor. Emekliye ek gelir sağlayan banka promosyonları vatandaşlar tarafından yoğun talep görüyor. Bankalar ise yeni açıkladıkları emekli promosyonu detayları ile rekabet gücünü artırmaya çalışıyor. Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank'ın da dahil olduğu 13 banka emekli promosyonu kampanyası düzenliyor. İşte banka promosyonu için merak edilenler...