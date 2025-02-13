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Haberler Yaşam EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025 | Promosyon yarışı kızıştı! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi?
Giriş Tarihi: 13.02.2025 09:26 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 09:53

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025 | Promosyon yarışı kızıştı! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi?

Emekli banka promosyonları gündemde. 2025 yılında bankaların promosyon ücretleri arttı mı sorusu yanıt ararken, kamu bankalarında promosyon ücretleri 8 - 12 Bin TL arasında değişirken, özel bankalarda bu rakam 21 Bin TL'ye kadar yükseldi. Yapı Kredi, TEB, Garanti BBVA, Akbank, Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve İş Bankası'nın emekliye yapacakları ek ödeme için promosyon yarışı devam ediyor. Peki, ne yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi?

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025 | Promosyon yarışı kızıştı! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi?

Promosyon anlaşması üzerinden 3 yıl geçen emekliler, yeni promosyon teklifleri için bankaların sunduğu fırsatları değerlendirmeye başladı. Kendi bankasında kalmak isteyen emekliler yeni anlaşma yaparken, maaşını başka bankaya taşımak isteyeler ise bankaların promosyon kampanyalarını yakından takip ediyor. Peki, Emekli banka promosyonları ne kadar, en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? İşte, detaylar...

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025 | Promosyon yarışı kızıştı! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi?

KİMLER PROMOSYON ALABİLİYOR?

Mevcut uygulamaya göre emekli maaşlarını üç yıl boyunca aynı bankadan almayı taahhüt eden emekliler, promosyon ödemelerinden faydalanabiliyor.

Ayrıca bankalar promosyonla birlikte faizsiz kredi, ek hesap gibi farklı seçenekler de sunuyor.

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EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025 | Promosyon yarışı kızıştı! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi?

PROMOSYON ANLAŞMASI OLAN EMEKLİLER NE YAPABİLİR?

Devam eden anlaşması olan emekliler, maaşlarını daha yüksek promosyon ödemesi yapan bir bankaya taşıyabiliyor.

Bu durumda emeklinin mevcut anlaşması için cayma bedeli ödemesi gerekiyor.

Promosyon anlaşması üzerinden 3 yıl geçen emekliler, mevcut kullandığı bankada yeni anlaşma yapabilecek veya farklı bankaya herhangi bir bedel ödemeden geçebilecek.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025 | Promosyon yarışı kızıştı! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi?

PROMOSYON ANLAŞMASI NASIL YAPILIR?

Promosyon talebi banka şubelerinden, internet bankacılığından, mobil bankacılıktan veya bankamatiklerden yapılabiliyor.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025 | Promosyon yarışı kızıştı! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi?

EMEKLİ PROMOSYONU İÇİN 2025 DÖNEMİ BAŞLADI

Emekli promosyon kampanyaları 2025 yılında da son sürat devam ediyor. Emekliye ek gelir sağlayan banka promosyonları vatandaşlar tarafından yoğun talep görüyor. Bankalar ise yeni açıkladıkları emekli promosyonu detayları ile rekabet gücünü artırmaya çalışıyor. Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank'ın da dahil olduğu 13 banka emekli promosyonu kampanyası düzenliyor. İşte banka promosyonu için merak edilenler...

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