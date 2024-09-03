Giriş Tarihi: 03.09.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
10:57
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI EYLÜL 2024: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Ziraat, Vakıf, Halk,Garanti...
Emekli banka promosyon ödemeleri için Eylül ayı tutarları araştırılmaya başladı. Maaşını başka bir bankaya taşımak isteyen vatandaşlar için tutarlar gündeme geldi. Son düzenlemeyle birlikte en düşük emekli maaşı 12.500 TL oldu. Yaklaşık 14 milyon emekli vatandaş özel ve devlet bankaları tarafından verilen promosyon ödemeleriyle ilgili detaylara yoğunlaştı. Söz konusu tutarlar yaklaşık 24 bin TL'ye ulaştı. Peki, en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar veriyor? İşte Ziraat Bankası, HalkBank, VakıfBank, Garanti bankaların promosyon ödemeleri