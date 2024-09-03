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Giriş Tarihi: 03.09.2024 10:55 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 10:57

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI EYLÜL 2024: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Ziraat, Vakıf, Halk,Garanti...

Emekli banka promosyon ödemeleri için Eylül ayı tutarları araştırılmaya başladı. Maaşını başka bir bankaya taşımak isteyen vatandaşlar için tutarlar gündeme geldi. Son düzenlemeyle birlikte en düşük emekli maaşı 12.500 TL oldu. Yaklaşık 14 milyon emekli vatandaş özel ve devlet bankaları tarafından verilen promosyon ödemeleriyle ilgili detaylara yoğunlaştı. Söz konusu tutarlar yaklaşık 24 bin TL'ye ulaştı. Peki, en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar veriyor? İşte Ziraat Bankası, HalkBank, VakıfBank, Garanti bankaların promosyon ödemeleri

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI EYLÜL 2024: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Ziraat, Vakıf, Halk,Garanti...

Eylül ayına girilmesiyle birlikte emekli maaşını başka bir bankaya taşımak isteyen vatandaşlar promosyon ödemelerine yoğunlaştı. Her bankada ödeme tutarları değişiyor. Özel ve kamu bankalarında tutarlar 24 bine dayandı. Peki, en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI EYLÜL 2024: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Ziraat, Vakıf, Halk,Garanti...

EMEKLİ PROMOSYONU KİMLER ALABİLİR?
Emekli olan ve maaşı bağlanan tüm vatandaşlar herhangi bir banka seçerek emekli promosyon alabiliyorlar.
Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesiyle birlikte promosyon imkanından faydalanabiliyorlar.

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EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI EYLÜL 2024: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Ziraat, Vakıf, Halk,Garanti...

20 BİN TL'YE VARAN PROMOSYON!
Emekli maaşının 12.500 TL olmasının ardından bankalar maaşını taşıyacak olanlar için promosyon tutarlarını güncelledi. Bankalarda promosyon yarışı 20 bin TL'ye ulaşmış durumda. İşte banka banka promosyon tutarları:

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI EYLÜL 2024: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Ziraat, Vakıf, Halk,Garanti...

ÇİFT PROMOSYON FIRSATLARI!
Vakıfbank, emekli vatandaşalar iki kez promosyon desteği sağlıyor. Vakıfbank, mevcut 12 bin TL promosyon ödemesine ek olarak, emeklilere 12 bin TL daha nakit ödeme sunacak

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI EYLÜL 2024: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Ziraat, Vakıf, Halk,Garanti...

ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ortak belirlenen rakamla 12 bin TL olarak ödeniyor

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