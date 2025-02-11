Haberler
Yaşam
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCEL 2025 | En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 11.02.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
10:08
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCEL 2025 | En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL?
2025'in ilk ayları itibarıyla, maaşını farklı bir bankaya taşımayı düşünen emekliler için promosyon ödemelerinde yeni fırsatlar belli oldu. Şubat ayı itibarıyla, yeni müşteri çekmek isteyen bankalar cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Hem devlet bankaları hem de özel bankalar, müşterilerine avantajlı kampanyalar hazırlıyor. Promosyon ödemeleri 24 bin TL'ye kadar yükselmiş durumda. Peki, en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor, ne kadar? İşte güncel ödeme detayları!