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Giriş Tarihi: 11.02.2025 10:08 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 10:08

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCEL 2025 | En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL?

2025'in ilk ayları itibarıyla, maaşını farklı bir bankaya taşımayı düşünen emekliler için promosyon ödemelerinde yeni fırsatlar belli oldu. Şubat ayı itibarıyla, yeni müşteri çekmek isteyen bankalar cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Hem devlet bankaları hem de özel bankalar, müşterilerine avantajlı kampanyalar hazırlıyor. Promosyon ödemeleri 24 bin TL'ye kadar yükselmiş durumda. Peki, en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor, ne kadar? İşte güncel ödeme detayları!

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCEL 2025 | En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL?

Şubat ayının gelmesiyle birlikte birçok banka, emekli promosyonların için güncel fırsatlar belli oldu. Kamu ve özel bankaların sunduğu yeni tekliflere olan ilgi artarken, bankalar müşteri portföylerini genişletmek için yoğun bir rekabete girdi. 2025 yılı itibarıyla maaşını farklı bir bankaya taşımayı planlayan emekliler, en cazip fırsatları araştırmaya başladı. İşte, 2025 yılına dair güncel emekli promosyon kampanyaları ve detayları!

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCEL 2025 | En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL?

ŞUBAT AYI GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ

Şubat ayı ile birlikte bankalardaki ödeme tutarları güncellendi. Ödemeler 24.000 TL'ye dayandı.

İşte özel ve kamu bankaları promosyon ücretleri:

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EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCEL 2025 | En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL?

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCEL 2025 | En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL?

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı

  • 10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCEL 2025 | En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL?

VAKIFBANK

1 aylık emekli maaşı tutarı;

10.000 TL ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL
peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

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