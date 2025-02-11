EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCEL 2025 | En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL?

Şubat ayının gelmesiyle birlikte birçok banka, emekli promosyonların için güncel fırsatlar belli oldu. Kamu ve özel bankaların sunduğu yeni tekliflere olan ilgi artarken, bankalar müşteri portföylerini genişletmek için yoğun bir rekabete girdi. 2025 yılı itibarıyla maaşını farklı bir bankaya taşımayı planlayan emekliler, en cazip fırsatları araştırmaya başladı. İşte, 2025 yılına dair güncel emekli promosyon kampanyaları ve detayları!