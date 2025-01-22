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Emekli banka promosyonları güncellendi! 2025 Ocak En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi? Halkbank, Vakıfbank...
Giriş Tarihi: 22.01.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
15:55
Emekli banka promosyonları güncellendi! 2025 Ocak En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi? Halkbank, Vakıfbank...
Emekli banka promosyonları güncellendi. 2025 Ocak ayı itibarıyla emekli olmaya hak kazanmış ya da emekli maaşını başka banka taşıyacak olan vatandaşlar için güncel promosyon tutarları mercek altına alındı. Emekliye 24 bin TL'ye varan nakit promosyon fırsatları için gözler bankaların yeni tutarlarına çevrildi. Peki, En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi? Hangi banka, ne kadar emekli maaş promosyonu veriyor? İşte, güncel promosyon tutarları sorgulama!