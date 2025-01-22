Emekli banka promosyonları güncellendi! 2025 Ocak En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi? Halkbank, Vakıfbank...

Emekli promosyonu veren bankalar listesi 205 Ocak ayı itibarıyla yakından takip ediliyor. Milyonları aşkın emeklinin emekli maaşı aldığı bankalarda promosyon fırsatları yoğun olarak araştırılıyor. İş Bankası, TEB, BBVA, Akbank, ING, Ziraat, Yapı Kredi, Akbank, DenizBank, VakıfBank, Garanti 2025 Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak promosyon tutarlarını açıkladı. Peki, en yüksek emekli promosyonu ne kadar, hangi banka veriyor? İşte, 2025 Emekli promosyon ödemesi sorgulama…