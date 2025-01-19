Emekli banka promosyonları güncellendi! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi? 24 bin liraya varan nakit promosyonu

Ocak 2025 itibarıyla bankalar, emekliler için promosyon fırsatlarını yeniledi. Daha fazla müşteri kazanmak isteyen bankalar, emekli maaşını taşıyanlara yüksek promosyon rakamları sunuyor. Rekabetin zirveye çıktığı bu dönemde, hangi bankalar en iyi teklifleri veriyor yakından takip ediliyor. Peki, En yüksek emekli promosyonu hangi bankalar veriyor?