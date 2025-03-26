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EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI MART 2025 | En yüksek promosyon veren bankalar hangisi? Vakıfbank, Halkbank, Yapı Kredi…
Giriş Tarihi: 26.03.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 26.03.2025
13:48
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI MART 2025 | En yüksek promosyon veren bankalar hangisi? Vakıfbank, Halkbank, Yapı Kredi…
2025 Ocak ayında emeklilere yüzde 15,75 oranında zam yapılmıştı. Yapılan zam sonrasında gözler emekli banka promosyonlarına çevrildi. Milyonlarca emeklinin gündeminde yer alan promosyon ödemeleri mart ayında da hız kesmeden devam ederken, güncel fiyatlar merak edildi. Peki, en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi, ne kadar ödeme yapıyor? İşte, Garanti, Yapı Kredi, Ziraat Bankası,Akbank, Denizbank, Vakıfbank emekli promosyon kampanyaları.