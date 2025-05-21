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EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI MAYIS: Ödemelerde rekor teklifler! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar?
Giriş Tarihi: 21.05.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
10:29
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI MAYIS: Ödemelerde rekor teklifler! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar?
Mayıs ayında birçok banka emekli promosyon fırsatlarını güncelledi. Hem kamu hem de özel bankalarda emekli vatandaşlara yönelik birçok farklı kampanya seçeneği sunulmaya başladı. Emekli maaşını başka bir bankaya taşımak isteyenler için ödemelerde en yüksek seviyeler görülüyor. Bazı bankalarda 24.000 TL'ye varan rekor kampanyalar yer alıyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar ödeme yapılıyor? İşte Mayıs 2025 emekli banka promosyonları...