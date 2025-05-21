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Giriş Tarihi: 21.05.2025 10:29 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 10:29

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI MAYIS: Ödemelerde rekor teklifler! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar?

Mayıs ayında birçok banka emekli promosyon fırsatlarını güncelledi. Hem kamu hem de özel bankalarda emekli vatandaşlara yönelik birçok farklı kampanya seçeneği sunulmaya başladı. Emekli maaşını başka bir bankaya taşımak isteyenler için ödemelerde en yüksek seviyeler görülüyor. Bazı bankalarda 24.000 TL'ye varan rekor kampanyalar yer alıyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar ödeme yapılıyor? İşte Mayıs 2025 emekli banka promosyonları...

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI MAYIS: Ödemelerde rekor teklifler! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar?

Mayıs ayının gelmesiyle birlikte bankalar, emeklilere yönelik yeni promosyon kampanyalarını peş peşe duyurmaya başladı. Emekli maaşını farklı bir bankaya taşımayı planlayanlar için hem özel sektör bankaları hem de kamu bankaları cazip fırsatlar sunuyor. 2025 Mayıs ayına ait en güncel emekli promosyonları ve kampanya detayları yakından takip ediliyor. İşte bankaların emeklilere özel sunduğu güncel promosyon ödemeleri…

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI MAYIS: Ödemelerde rekor teklifler! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar?

EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIYOR?

Emeklilerin bir bankadan promosyon alabilmesi için o bankaya emekli maaşını taşıması ve maaşını bu bankadan çekmeyi taahhüt etmesi zorunlu. Maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabilen emeklilerin bunu bankaya bildirmesi gerekiyor. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

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EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI MAYIS: Ödemelerde rekor teklifler! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar?

Taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu emeklide kalıyor, kalanını ise iade ediliyor.

Promosyon tutarı emeklinin maaş miktarına göre belirleniyor. Bankaların duyurduğu promosyon tutarı maaşı en yüksek emeklilere ödenen miktar oluyor. Emekli maaşı azaldıkça ödenen promosyon miktarı da düşüyor. Banklara 3 yılda bir bu promosyonları verirken emekliler senede bir banka promosyonlarını almak istiyor.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI MAYIS: Ödemelerde rekor teklifler! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar?

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuluyor.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI MAYIS: Ödemelerde rekor teklifler! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar?

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.