EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI MAYIS: Ödemelerde rekor teklifler! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar?

Taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu emeklide kalıyor, kalanını ise iade ediliyor.

Promosyon tutarı emeklinin maaş miktarına göre belirleniyor. Bankaların duyurduğu promosyon tutarı maaşı en yüksek emeklilere ödenen miktar oluyor. Emekli maaşı azaldıkça ödenen promosyon miktarı da düşüyor. Banklara 3 yılda bir bu promosyonları verirken emekliler senede bir banka promosyonlarını almak istiyor.