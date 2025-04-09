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EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI NİSAN 2025: "Bankalarda zirve yarışı!" En yüksek emekli promosyonu hangi bankadan alınır?
Giriş Tarihi: 09.04.2025 09:40
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
09:40
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI NİSAN 2025: "Bankalarda zirve yarışı!" En yüksek emekli promosyonu hangi bankadan alınır?
Nisan ayıyla birlikte bankalarda promosyon ödemelerine güncelleme yapıldı. Özel ve kamu bankaları yeni müşterileri bünyesine katmak için birbirinden farklı kampanyaları duyuruldu. Emekli maaşını başka bir bankaya taşımak isteyenlere özel sunulan fırsatlarda ödemeler en yüksek seviyelere ulaşıyor. 24 bin TL'ye kadar varan fırsatlar için bankaların güncel kampanyaları takip ediliyor. Peki, en yüksek emekli banka promosyonu hangi bankadan alınır, ne kadar ödeme yapılıyor? İşte, Nisan 2025 güncel promosyon ödemeleri