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Haberler Yaşam EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI NİSAN 2025: "Bankalarda zirve yarışı!" En yüksek emekli promosyonu hangi bankadan alınır?
Giriş Tarihi: 09.04.2025 09:40 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 09:40

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI NİSAN 2025: "Bankalarda zirve yarışı!" En yüksek emekli promosyonu hangi bankadan alınır?

Nisan ayıyla birlikte bankalarda promosyon ödemelerine güncelleme yapıldı. Özel ve kamu bankaları yeni müşterileri bünyesine katmak için birbirinden farklı kampanyaları duyuruldu. Emekli maaşını başka bir bankaya taşımak isteyenlere özel sunulan fırsatlarda ödemeler en yüksek seviyelere ulaşıyor. 24 bin TL'ye kadar varan fırsatlar için bankaların güncel kampanyaları takip ediliyor. Peki, en yüksek emekli banka promosyonu hangi bankadan alınır, ne kadar ödeme yapılıyor? İşte, Nisan 2025 güncel promosyon ödemeleri

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI NİSAN 2025: Bankalarda zirve yarışı! En yüksek emekli promosyonu hangi bankadan alınır?

Yeni ayın ilk günleriyle birlikte birçok bankada müşterilere özel fırsatlar yayımlandı. Kamu ve özel bankaları maaşını taşımak isteyen emekli vatandaşlara özel avantajlı ödemelerini yayımlandı. İşte 2025 Nisan emekli banka promosyon tutarları

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI NİSAN 2025: Bankalarda zirve yarışı! En yüksek emekli promosyonu hangi bankadan alınır?

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCEL ÖDEMELER

Nisan ayı ile birlikte bankalardaki ödeme tutarları güncellendi. Ödemeler 24.000 TL'ye ulaştı.

İşte özel ve kamu bankaları promosyon ücretleri:

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EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI NİSAN 2025: Bankalarda zirve yarışı! En yüksek emekli promosyonu hangi bankadan alınır?

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme!

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

  • 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
  • 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
  • 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
  • 20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI NİSAN 2025: Bankalarda zirve yarışı! En yüksek emekli promosyonu hangi bankadan alınır?

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı

  • 10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI NİSAN 2025: Bankalarda zirve yarışı! En yüksek emekli promosyonu hangi bankadan alınır?

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.