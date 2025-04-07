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EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI NİSAN 2025 GÜNCEL || "Ödeme yarışı!" En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?
Giriş Tarihi: 07.04.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025
14:36
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI NİSAN 2025 GÜNCEL || "Ödeme yarışı!" En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?
Emekli maaşı banka promosyonları 2025 Nisan ayı itibarıyla güncellendi. SSK ve Bağ-kur emeklilerine maaşlarını belirli bankalardan almayı taahhüt etmeleri karşılığında cazip promosyonlar sunuluyor. En yüksek promosyonu veren bankalar arasındaki sıralama güncellendi Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte, banka banka en güncel promosyon tutarları ve detaylar.