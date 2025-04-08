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YENİ RAKAMLAR! Emekli banka promosyonları Nisan 2025 güncellendi! SSK, Bağkur en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?
Giriş Tarihi: 08.04.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025
16:36
YENİ RAKAMLAR! Emekli banka promosyonları Nisan 2025 güncellendi! SSK, Bağkur en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?
2025 Nisan ayı itibarıyla güncellendi. Geçtiğimiz günlerde bayram ikramiyelerini alan emeklilerin gözü güncellenen promosyon ödemelerine çevrildi. Emekliler, maaşlarını taşıyacakları bankayı seçmeden önce en yüksek promosyonu hangi bankanın sunduğunu merak ediyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte, en yüksek promosyon veren bankalar…