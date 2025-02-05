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Haberler Yaşam EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCEL 2025: "24 bin TL fırsatı!" En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?
Giriş Tarihi: 05.02.2025 09:22 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 09:22

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCEL 2025: "24 bin TL fırsatı!" En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

2025'in ilk aylarıyla birlikte, maaşını farklı bir bankaya taşımayı planlayan için emekli promosyon teklifleri en yüksek seviyelere ulaşıyor. Şubat ayı itibarıyla, yeni müşteriler kazanmak isteyen bankalar cazip kampanyalar sunmaya başladı. Hem kamu hem de özel bankalar, müşterilerine özel teklifler sunmaya hazırlanıyor. Ödemeler 24 bin TL'ye ulaşmış durumda. Peki; en yüksek emekli banka promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL? İşte en güncel ödemeler!

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCEL 2025: 24 bin TL fırsatı! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

Şubat ayıyla birçok banka, emekli promosyonlarında artışa yöneldi. Kamu ve özel bankaların sunduğu güncel teklifler merakla incelenirken, bankalar müşterileri bünyelerine katmak için kıyasıya rekabete girdi. 2025 yılı itibarıyla maaşını başka bir bankaya taşımayı düşünenler, avantajlı seçenekler değerlendirmeye başladı. İşte, 2025 yılına ait en güncel emekli promosyon fırsatları ve detayları!

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCEL 2025: 24 bin TL fırsatı! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

ŞUBAT AYI GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ

Şubat ayı ile birlikte bankalardaki ödeme tutarları güncellendi. Ödemeler 24.000 TL'ye ulaştı.

İşte özel ve kamu bankaları promosyon ücretleri:

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EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCEL 2025: 24 bin TL fırsatı! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı

  • 10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCEL 2025: 24 bin TL fırsatı! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCEL 2025: 24 bin TL fırsatı! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme!

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

  • 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
  • 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
  • 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
  • 20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
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