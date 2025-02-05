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EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCEL 2025: "24 bin TL fırsatı!" En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?
Giriş Tarihi: 05.02.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
09:22
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCEL 2025: "24 bin TL fırsatı!" En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?
2025'in ilk aylarıyla birlikte, maaşını farklı bir bankaya taşımayı planlayan için emekli promosyon teklifleri en yüksek seviyelere ulaşıyor. Şubat ayı itibarıyla, yeni müşteriler kazanmak isteyen bankalar cazip kampanyalar sunmaya başladı. Hem kamu hem de özel bankalar, müşterilerine özel teklifler sunmaya hazırlanıyor. Ödemeler 24 bin TL'ye ulaşmış durumda. Peki; en yüksek emekli banka promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL? İşte en güncel ödemeler!