EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCEL 2025: "24 bin TL fırsatı!" En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

Şubat ayıyla birçok banka, emekli promosyonlarında artışa yöneldi. Kamu ve özel bankaların sunduğu güncel teklifler merakla incelenirken, bankalar müşterileri bünyelerine katmak için kıyasıya rekabete girdi. 2025 yılı itibarıyla maaşını başka bir bankaya taşımayı düşünenler, avantajlı seçenekler değerlendirmeye başladı. İşte, 2025 yılına ait en güncel emekli promosyon fırsatları ve detayları!