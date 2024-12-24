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EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2024 ARALIK: "Bankalarda ödeme yarışı" Yeni yılda en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
10:18
EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2024 ARALIK: "Bankalarda ödeme yarışı" Yeni yılda en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?
Yeni yıla kısa bir kala emekli banka promosyonları yeniden belirleniyor. Yeni yılla birlikte bankalar müşterilerine özel en uygun teklifleri hazırlamak adına fırsatlarını sunmaya hazırlanıyor. Kamu ve özel bankalar önümüzdeki sene için müşterine özel teklifler sunmaya hazırlanıyor. Bankaların ödeme yarışında ücretler 24 bin TL'ye dayandı. Peki; en yüksek emekli banka promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL?