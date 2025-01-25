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EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 GÜNCEL: "Bankalarda ödeme yarışı!" En yüksek emekli promosyonu hangi bankadan alınır?
Giriş Tarihi: 25.01.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025
12:17
EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 GÜNCEL: "Bankalarda ödeme yarışı!" En yüksek emekli promosyonu hangi bankadan alınır?
Yeni yılın ilk aylarıyla birlikte emekli promosyon kampanyalarında güncellemeler yapıldı. Ocak ayını yaklaşırken maaşlarını başka bir bankaya taşımayı düşünen emekliler için promosyon ödemeleri en yüksek seviyelere ulaştı. Kamu ve özel bankalar, yeni müşteriler kazanmak için cazip tekliflerle rekabet ediyor. Güncel promosyon tutarlarının açıklanmasıyla, bankalar emekli maaşlarını bünyelerine çekmek için özel kapmayanlarını hazırladı. Bazı bankaların promosyon ödemeleri 24 bin TL'ye kadar yükseldi. Peki, Emekli banka promosyonu hangi banka veriyor,ne kadar veriyor,kaç TL? İşte güncel tutarlar