Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 GÜNCEL: "Bankalarda ödeme yarışı!" En yüksek emekli promosyonu hangi bankadan alınır?
Giriş Tarihi: 25.01.2025 12:17 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 12:17

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 GÜNCEL: "Bankalarda ödeme yarışı!" En yüksek emekli promosyonu hangi bankadan alınır?

Yeni yılın ilk aylarıyla birlikte emekli promosyon kampanyalarında güncellemeler yapıldı. Ocak ayını yaklaşırken maaşlarını başka bir bankaya taşımayı düşünen emekliler için promosyon ödemeleri en yüksek seviyelere ulaştı. Kamu ve özel bankalar, yeni müşteriler kazanmak için cazip tekliflerle rekabet ediyor. Güncel promosyon tutarlarının açıklanmasıyla, bankalar emekli maaşlarını bünyelerine çekmek için özel kapmayanlarını hazırladı. Bazı bankaların promosyon ödemeleri 24 bin TL'ye kadar yükseldi. Peki, Emekli banka promosyonu hangi banka veriyor,ne kadar veriyor,kaç TL? İşte güncel tutarlar

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 GÜNCEL: Bankalarda ödeme yarışı! En yüksek emekli promosyonu hangi bankadan alınır?

Yeni yılın gelmesiyle promosyon ödemelerinde yeni rakamlar belirlendi. 2025 yılında maaşını farklı bir bankaya taşımayı planlayan vatandaşlar, bankaların sunduğu güncel promosyon tekliflerini incelemeye başladı. Kamu ve özel bankalar arasında promosyon rekabeti hız kazandı. İşte 2025 Ocak güncel banka promosyon ödemeleri!

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 GÜNCEL: Bankalarda ödeme yarışı! En yüksek emekli promosyonu hangi bankadan alınır?

OCAK AYI PROMOSYON ÖDEMELERİ GÜNCELLENDİ!

Ocak ayı ile birlikte bankalardaki ödeme tutarları güncellendi. Ödemeler 24.000 TL'ye ulaştı.

İşte özel ve kamu bankaları promosyon ücretleri:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 GÜNCEL: Bankalarda ödeme yarışı! En yüksek emekli promosyonu hangi bankadan alınır?

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı

  • 10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 GÜNCEL: Bankalarda ödeme yarışı! En yüksek emekli promosyonu hangi bankadan alınır?

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 GÜNCEL: Bankalarda ödeme yarışı! En yüksek emekli promosyonu hangi bankadan alınır?

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme!

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

  • 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
  • 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
  • 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
  • 20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
SON DAKİKA