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EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 OCAK || "Bankalarda kıyasıya rekabet!" En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?
Giriş Tarihi: 14.01.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025
11:14
EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 OCAK || "Bankalarda kıyasıya rekabet!" En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?
Yeni yılla birlikte emekli banka promosyonlarında güncellemeye gidildi. Emekli maaşlarına yapılan zamların ardından maaşını başka bir bankaya taşımayı düşünen emekliler en cazip teklifleri değerlendiriyor. Bankalar ise müşteri kaybetmemek ve yeni müşteriler kazanmak için adeta promosyon yarışına girdi. Peki; en yüksek emekli banka promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL?