EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 OCAK || "Bankalarda kıyasıya rekabet!" En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

2025 yılı itibarıyla emekli promosyon ödemeleri güncellendi. Maaşlarına yapılan yeni yıl zammını öğrenen emekliler, en yüksek promosyon tekliflerini sunan bankaları araştırmaya başladı. Hem kamu bankaları hem de özel bankalar müşteri kaybını önlemek için cazip promosyon kampanyaları sunmaya devam ediyor. İşte güncel 2025 banka promosyonları...