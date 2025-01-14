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Haberler Yaşam EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 OCAK || "Bankalarda kıyasıya rekabet!" En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?
Giriş Tarihi: 14.01.2025 11:14 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 11:14

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 OCAK || "Bankalarda kıyasıya rekabet!" En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

Yeni yılla birlikte emekli banka promosyonlarında güncellemeye gidildi. Emekli maaşlarına yapılan zamların ardından maaşını başka bir bankaya taşımayı düşünen emekliler en cazip teklifleri değerlendiriyor. Bankalar ise müşteri kaybetmemek ve yeni müşteriler kazanmak için adeta promosyon yarışına girdi. Peki; en yüksek emekli banka promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL?

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 OCAK || Bankalarda kıyasıya rekabet! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

2025 yılı itibarıyla emekli promosyon ödemeleri güncellendi. Maaşlarına yapılan yeni yıl zammını öğrenen emekliler, en yüksek promosyon tekliflerini sunan bankaları araştırmaya başladı. Hem kamu bankaları hem de özel bankalar müşteri kaybını önlemek için cazip promosyon kampanyaları sunmaya devam ediyor. İşte güncel 2025 banka promosyonları...

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 OCAK || Bankalarda kıyasıya rekabet! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

2025 OCAK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ GÜNCELLENDİ!

Ocak ayı ile birlikte bankalardaki emekli promosyonu ödeme tutarları güncellendi. Ödemeler 24.000 TL'ye ulaştı.

İşte özel ve kamu bankaları promosyon ücretleri:

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EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 OCAK || Bankalarda kıyasıya rekabet! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 OCAK || Bankalarda kıyasıya rekabet! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme!

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

  • 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
  • 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
  • 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
  • 20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 OCAK || Bankalarda kıyasıya rekabet! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı

  • 10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
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