EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 OCAK || "Ödeme yarışı başladı!" En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

Emekli promosyon ödemeleri 2025 güncellendi. Yeni yıl zamlarını öğrenen emekliler, en yüksek promosyonu sunan bankaları merak ediyor. Kamu ve özel bankalar arasındaki promosyon rekabeti hız kazanırken, müşteri kaybetmek istemeyen bankalar cazip fırsatlarla emeklileri maaşlarını taşıma konusunda ikna etmeye çalışıyor. Peki; hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte, en güncel 2025 banka promosyonları...