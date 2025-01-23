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EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 OCAK || "Ödeme yarışı başladı!" En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?
Giriş Tarihi: 23.01.2025 09:55
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
09:55
EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 OCAK || "Ödeme yarışı başladı!" En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?
2025 yılı itibarıyla emekli banka promosyonları güncellenerek daha cazip hale geldi. Zamlı maaşlarını alan emekliler, maaşlarını farklı bir bankaya taşıma seçeneklerini değerlendirirken bankalar arasında kıyasıya bir promosyon yarışı başladı. Müşteri kaybetmemek için tekliflerini artıran bankalar, emeklilere daha yüksek ödemeler sunuyor. Peki; en yüksek emekli banka promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL?