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Haberler Yaşam EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 OCAK || "Ödeme yarışı başladı!" En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?
Giriş Tarihi: 23.01.2025 09:55 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 09:55

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 OCAK || "Ödeme yarışı başladı!" En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

2025 yılı itibarıyla emekli banka promosyonları güncellenerek daha cazip hale geldi. Zamlı maaşlarını alan emekliler, maaşlarını farklı bir bankaya taşıma seçeneklerini değerlendirirken bankalar arasında kıyasıya bir promosyon yarışı başladı. Müşteri kaybetmemek için tekliflerini artıran bankalar, emeklilere daha yüksek ödemeler sunuyor. Peki; en yüksek emekli banka promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL?

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 OCAK || Ödeme yarışı başladı! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

Emekli promosyon ödemeleri 2025 güncellendi. Yeni yıl zamlarını öğrenen emekliler, en yüksek promosyonu sunan bankaları merak ediyor. Kamu ve özel bankalar arasındaki promosyon rekabeti hız kazanırken, müşteri kaybetmek istemeyen bankalar cazip fırsatlarla emeklileri maaşlarını taşıma konusunda ikna etmeye çalışıyor. Peki; hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte, en güncel 2025 banka promosyonları...

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 OCAK || Ödeme yarışı başladı! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

2025 OCAK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ GÜNCELLENDİ!

Ocak ayı ile birlikte bankalardaki emekli promosyonu ödeme tutarları güncellendi.

Ödemeler 24.000 TL'ye ulaştı.

İşte özel ve kamu bankaları promosyon ücretleri:

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EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 OCAK || Ödeme yarışı başladı! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 OCAK || Ödeme yarışı başladı! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme!

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

  • 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
  • 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
  • 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
  • 20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 OCAK || Ödeme yarışı başladı! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı

  • 10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
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