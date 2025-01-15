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EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 OCAK || En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 15.01.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025
11:31
EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 OCAK || En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL?
Emekli banka promosyonları güncellendi. 2025'te emekli maaşlarına gelen zamlarla birlikte, bankalar arasında promosyon yarışı hızlandı. Emekliler, maaşlarını taşımak için en yüksek teklifi veren bankaları araştırıyor. Peki; en yüksek emekli banka promosyonu hangi bankada, ne kadar, kaç TL?