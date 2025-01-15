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Haberler Yaşam EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 OCAK || En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 15.01.2025 11:31 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 11:31

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 OCAK || En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL?

Emekli banka promosyonları güncellendi. 2025'te emekli maaşlarına gelen zamlarla birlikte, bankalar arasında promosyon yarışı hızlandı. Emekliler, maaşlarını taşımak için en yüksek teklifi veren bankaları araştırıyor. Peki; en yüksek emekli banka promosyonu hangi bankada, ne kadar, kaç TL?

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 OCAK || En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL?

2025 emekli promosyonları yenilendi! Zamlı maaşlarını öğrenen emekliler, en yüksek teklifi sunan bankaları inceliyor. Kamu ve özel bankalar arasındaki promosyon yarışı kızıştı. Bankalar, müşterileri çekmek için cazip fırsatlar sunuyor. İşte güncel 2025 banka promosyonları...

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 OCAK || En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL?

2025 OCAK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ GÜNCELLENDİ!

Ocak ayı ile birlikte bankalardaki emekli promosyonu ödeme tutarları güncellendi. Ödemeler 24.000 TL'ye ulaştı.

İşte özel ve kamu bankaları promosyon ücretleri:

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EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 OCAK || En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL?

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 OCAK || En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL?

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme!

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

  • 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
  • 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
  • 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
  • 20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 OCAK || En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL?

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı

  • 10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
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