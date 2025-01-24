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EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025 GÜNCELLENDİ! "Bankalardan büyük fırsatlar!" En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?
Giriş Tarihi: 24.01.2025 08:14
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
08:14
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025 GÜNCELLENDİ! "Bankalardan büyük fırsatlar!" En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?
Emekliler için bankalar arasında rekabet hız kesmeden devam ediyor. 2025 yılında güncellenen emekli promosyon kampanyaları, yüksek ödeme fırsatlarıyla dikkat çekiyor. Bankalar, maaşını taşıyan ve belirli süre anlaşma yapan emeklilere, 24.000 TL'ye varan ödeme sunuyor. Emekli maaşına göre değişen promosyon ödemeleri, genellikle 3 yıllık taahhüt karşılığında yapılıyor. Peki; en yüksek emekli banka promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL?