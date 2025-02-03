EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 ŞUBAT: "Bankaların promosyon yarışı!" Şubat ayı en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

2025 emekli promosyon ödemeleri güncellendi. Yeni yılda maaşlara yapılan zamlar banka promosyonlarını da etkiledi. Kamu ve özel bankalar arasında promosyon yarışı kızıştı. Emekliler en yüksek promosyonu veren bankaları araştırıyor. Bankalar ödeme tutarlarını güncelleyerek emeklileri maaşlarını taşıma konusunda teşvik ediyor. İşte güncel 2025 banka promosyonları...