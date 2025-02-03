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Haberler Yaşam EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 ŞUBAT: "Bankaların promosyon yarışı!" Şubat ayı en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?
Giriş Tarihi: 03.02.2025 18:38 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 18:38

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 ŞUBAT: "Bankaların promosyon yarışı!" Şubat ayı en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

Şubat ayına özel emekli banka promosyonları güncellendi. Maaşını başka bankaya taşıyacak emekliler ise bankaların tekliflerini incelemeye aldı. Milyonlarca SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklisi yeni yılda geçerli zamlı maaşları öğrendi. Bankalar da müşteri kaybetmemek için promosyon yarışına girdi ve rakamlarını yükseltti. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 2025 en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? İşte, detaylar...

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 ŞUBAT: Bankaların promosyon yarışı! Şubat ayı en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

2025 emekli promosyon ödemeleri güncellendi. Yeni yılda maaşlara yapılan zamlar banka promosyonlarını da etkiledi. Kamu ve özel bankalar arasında promosyon yarışı kızıştı. Emekliler en yüksek promosyonu veren bankaları araştırıyor. Bankalar ödeme tutarlarını güncelleyerek emeklileri maaşlarını taşıma konusunda teşvik ediyor. İşte güncel 2025 banka promosyonları...

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 ŞUBAT: Bankaların promosyon yarışı! Şubat ayı en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

EMEKLİ PROMOSYON ZAMMI 2025

Şubat ayı ile birlikte bankalardaki ödeme tutarları güncellendi. Ödemeler 24.000 TL'ye ulaştı.

İşte özel ve kamu bankaları promosyon ücretleri:

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EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 ŞUBAT: Bankaların promosyon yarışı! Şubat ayı en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 ŞUBAT: Bankaların promosyon yarışı! Şubat ayı en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme!

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

  • 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
  • 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
  • 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
  • 20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 ŞUBAT: Bankaların promosyon yarışı! Şubat ayı en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı

  • 10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
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