Haberler
Yaşam
EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 ŞUBAT: "Bankaların promosyon yarışı!" Şubat ayı en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?
Giriş Tarihi: 03.02.2025 18:38
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
18:38
EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 ŞUBAT: "Bankaların promosyon yarışı!" Şubat ayı en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?
Şubat ayına özel emekli banka promosyonları güncellendi. Maaşını başka bankaya taşıyacak emekliler ise bankaların tekliflerini incelemeye aldı. Milyonlarca SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklisi yeni yılda geçerli zamlı maaşları öğrendi. Bankalar da müşteri kaybetmemek için promosyon yarışına girdi ve rakamlarını yükseltti. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 2025 en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? İşte, detaylar...