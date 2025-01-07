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Haberler Yaşam EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI OCAK 2025: Bankalardan emekliye büyük fırsatlar! En yüksek emekli promosyon hangi bankadan alınır?
Giriş Tarihi: 07.01.2025 16:41 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 16:42

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI OCAK 2025: Bankalardan emekliye büyük fırsatlar! En yüksek emekli promosyon hangi bankadan alınır?

2025 yılının başlamasıyla birlikte emeklilere sunulan maaş promosyonları tekrar gündemde. Emekli maaşını başka bir bankaya taşımayı düşünenler için bankaların sunduğu promosyon teklifleri bu yıl rekor seviyelere ulaştı. Hem özel hem de kamu bankaları, yılbaşı sonrasında en yüksek promosyonu sunmak için adeta yarışa girdi. Bazı bankalar, 24 bin TL'ye varan promosyon ödemeleriyle büyük ilgi görüyor. Peki, Ocak 2025 itibarıyla en yüksek emekli maaşı promosyonu hangi bankalardan alınır?

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI OCAK 2025: Bankalardan emekliye büyük fırsatlar! En yüksek emekli promosyon hangi bankadan alınır?

2025 Ocak ayı itibarıyla bankalar, emeklilere özel promosyon kampanyalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Emekli maaşlarını belirli bir süre boyunca aynı bankadan alma sözü veren müşteriler, maaş miktarına göre değişen cazip promosyon ödemelerinden faydalanabiliyor. Bankalar arasındaki bu rekabet giderek artarken, promosyon tutarları da her geçen gün daha yüksek seviyelere ulaştı. İşte bankaların sunduğu güncel emekli promosyon teklifleri...

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI OCAK 2025: Bankalardan emekliye büyük fırsatlar! En yüksek emekli promosyon hangi bankadan alınır?

BANKA BANKA OCAK AYI EMEKLİ PROMOSYONLARI GÜNCELLENDİ!

2025 Ocak ayı itibarıyla, bankalar emeklilere yönelik cazip promosyon kampanyalarını sürdürüyor. Emekli maaşlarını belirli bir süre aynı bankadan alma taahhüdünde bulunan vatandaşlara, maaş tutarlarına göre değişen promosyon ödemeleri yapılmaya devam ediyor. Bankalar arasındaki yoğun rekabet, emeklilere sunulan promosyon miktarlarının zirveye çıkmasına neden oldu. Bu durum, emekliler için daha fazla avantaj ve fırsat doğururken, bankaların müşteri kazanma stratejilerine de yeni bir boyut kazandırıyor.

İşte, kamu ve özel bankaların güncel promosyon ödemeleri;

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EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI OCAK 2025: Bankalardan emekliye büyük fırsatlar! En yüksek emekli promosyon hangi bankadan alınır?

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı

10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL

15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri 12.000 TL

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI OCAK 2025: Bankalardan emekliye büyük fırsatlar! En yüksek emekli promosyon hangi bankadan alınır?

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme!

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,

20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI OCAK 2025: Bankalardan emekliye büyük fırsatlar! En yüksek emekli promosyon hangi bankadan alınır?

İŞ BANKASI

Emekli Maaş Aralığınıza Göre 12.000 TL'ye Varan Promosyonlar Sizi Bekliyor!

Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.

Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.

Maaş Aralığı - Promosyon Tutarı

0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL,

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL,

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL,

20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL.

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