Haberler
Yaşam
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI OCAK 2025: Bankalardan emekliye büyük fırsatlar! En yüksek emekli promosyon hangi bankadan alınır?
Giriş Tarihi: 07.01.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025
16:42
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI OCAK 2025: Bankalardan emekliye büyük fırsatlar! En yüksek emekli promosyon hangi bankadan alınır?
2025 yılının başlamasıyla birlikte emeklilere sunulan maaş promosyonları tekrar gündemde. Emekli maaşını başka bir bankaya taşımayı düşünenler için bankaların sunduğu promosyon teklifleri bu yıl rekor seviyelere ulaştı. Hem özel hem de kamu bankaları, yılbaşı sonrasında en yüksek promosyonu sunmak için adeta yarışa girdi. Bazı bankalar, 24 bin TL'ye varan promosyon ödemeleriyle büyük ilgi görüyor. Peki, Ocak 2025 itibarıyla en yüksek emekli maaşı promosyonu hangi bankalardan alınır?