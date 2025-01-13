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EMEKLİ BANKA PROMOSYONU OCAK 2025: Bankalardan cazip teklifler! En yüksek emekli promosyon veren bankalar hangisi?
Giriş Tarihi: 13.01.2025 17:39
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025
17:39
EMEKLİ BANKA PROMOSYONU OCAK 2025: Bankalardan cazip teklifler! En yüksek emekli promosyon veren bankalar hangisi?
Ocak ayında emekli promosyonlarıyla ilgili olarak bankalar yeni ödeme tutarlarını güncelledi. Bazı bankalar, 24 bin TL'ye kadar promosyon ödemeleri yaparken, emekli maaşını aldığı bankadan taahhüt süresi dolan veya yeni emekli olan kişiler, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabiliyor. Peki, 2025 yılı itibarıyla en yüksek emekli promosyonunu veren banka hangisi, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte, bankaların ödeme yarışı...