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Haberler Yaşam EMEKLİ BANKA PROMOSYONU OCAK 2025: Bankalardan cazip teklifler! En yüksek emekli promosyon veren bankalar hangisi?
Giriş Tarihi: 13.01.2025 17:39 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 17:39

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU OCAK 2025: Bankalardan cazip teklifler! En yüksek emekli promosyon veren bankalar hangisi?

Ocak ayında emekli promosyonlarıyla ilgili olarak bankalar yeni ödeme tutarlarını güncelledi. Bazı bankalar, 24 bin TL'ye kadar promosyon ödemeleri yaparken, emekli maaşını aldığı bankadan taahhüt süresi dolan veya yeni emekli olan kişiler, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabiliyor. Peki, 2025 yılı itibarıyla en yüksek emekli promosyonunu veren banka hangisi, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte, bankaların ödeme yarışı...

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU OCAK 2025: Bankalardan cazip teklifler! En yüksek emekli promosyon veren bankalar hangisi?

Ocak 2025 itibarıyla bankalar, emeklilere yönelik cazip promosyon teklifleri sunmaya devam ediyor. Emekli maaşını belirli bir süre boyunca aynı bankadan alma taahhüdü veren emeklilere, maaş tutarına göre değişen promosyon ödemeleri sağlanıyor. Bankalar arasındaki rekabet giderek artarken, promosyon miktarları da tarihi zirvelere ulaşmış durumda. İşte, güncel emekli promosyon fırsatları...

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU OCAK 2025: Bankalardan cazip teklifler! En yüksek emekli promosyon veren bankalar hangisi?

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCELLENDİ!

Ocak 2025 itibarıyla, emekliler için bankalar cazip promosyon fırsatları sunmaya devam ediyor. Emekli maaşlarını belirli bir süre boyunca aynı bankadan alma taahhüdü veren vatandaşlar, maaş tutarlarına göre farklı miktarlarda promosyon ödemelerinden yararlanabiliyor. Bankalar arasındaki rekabetin giderek yoğunlaşmasıyla birlikte, emeklilere sunulan promosyonlar da zirveye ulaşmış durumda.

İşte, kamu ve özel bankaların güncel promosyon teklifleri:

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EMEKLİ BANKA PROMOSYONU OCAK 2025: Bankalardan cazip teklifler! En yüksek emekli promosyon veren bankalar hangisi?

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı

10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL

15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri 12.000 TL

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU OCAK 2025: Bankalardan cazip teklifler! En yüksek emekli promosyon veren bankalar hangisi?

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme!

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,

20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU OCAK 2025: Bankalardan cazip teklifler! En yüksek emekli promosyon veren bankalar hangisi?

İŞ BANKASI

Emekli Maaş Aralığınıza Göre 12.000 TL'ye Varan Promosyonlar Sizi Bekliyor!

Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.

Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.

Maaş Aralığı - Promosyon Tutarı

0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL,

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL,

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL,

20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL.

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