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Haberler Yaşam EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI OCAK 2025: Bankaların zirve rekabeti! En yüksek emekli promosyon veren bankalar hangisi?
Giriş Tarihi: 03.01.2025 08:13 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 08:14

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI OCAK 2025: Bankaların zirve rekabeti! En yüksek emekli promosyon veren bankalar hangisi?

2025 yılının ilk günleriyle birlikte emekli maaşı promosyonları yeniden gündemdeki yerini aldı. Emekli maaşını farklı bir bankaya taşımayı planlayan emekliler için bankaların sunduğu promosyon tutarları bu yıl zirveye ulaştı. Yeni yıl öncesinde özel ve kamu bankaları, en yüksek promosyonu vermek adına adeta birbirleriyle yarışıyor. Bazı bankalar, 24 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı Peki, Ocak 2025 itibarıyla en yüksek emekli banka promosyonunu hangi bankalar sunuyor?

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI OCAK 2025: Bankaların zirve rekabeti! En yüksek emekli promosyon veren bankalar hangisi?

Ocak 2025 itibarıyla, bankalar emekliler için cazip promosyon kampanyaları düzenlemeye devam ediyor. Emekli maaşını belirli bir süre boyunca aynı bankadan almayı taahhüt eden emeklilere, maaş tutarlarına göre farklı promosyon ödemeleri sunuluyor. Bu yarış, bankalar arasında giderek daha da kızıştı ve promosyon tutarları rekor seviyelere ulaştı. İşte, bankaların güncel emekli promosyonları...

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI OCAK 2025: Bankaların zirve rekabeti! En yüksek emekli promosyon veren bankalar hangisi?

BANKA BANKA OCAK AYI EMEKLİ PROMOSYONLARI GÜNCELLENDİ!
Ocak 2025'te, emekliler için bankalar cazip promosyon teklifleri sunmaya devam ediyor. Emekli maaşlarını belirli bir süre boyunca aynı bankadan alma taahhüdü veren vatandaşlara, maaş aralıklarına göre farklı tutarlarda promosyon ödemeleri yapılmakta. Bankalar arasındaki rekabet giderek artarken, emekli müşterilere yönelik promosyon ödemeleri de tavan yaptı. Bu rekabet ortamı, emeklilere daha fazla avantaj ve fırsat sunuyor.

İşte, kamu ve özel bankaların güncel promosyon ödemeleri;

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EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI OCAK 2025: Bankaların zirve rekabeti! En yüksek emekli promosyon veren bankalar hangisi?

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme!

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,

20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI OCAK 2025: Bankaların zirve rekabeti! En yüksek emekli promosyon veren bankalar hangisi?

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı

10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL

15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri 12.000 TL

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI OCAK 2025: Bankaların zirve rekabeti! En yüksek emekli promosyon veren bankalar hangisi?

İŞ BANKASI

Emekli Maaş Aralığınıza Göre 12.000 TL'ye Varan Promosyonlar Sizi Bekliyor!

Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.

Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.

Maaş Aralığı - Promosyon Tutarı

0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL,

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL,

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL,

20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL.

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