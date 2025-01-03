EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI OCAK 2025: Bankaların zirve rekabeti! En yüksek emekli promosyon veren bankalar hangisi?

Ocak 2025 itibarıyla, bankalar emekliler için cazip promosyon kampanyaları düzenlemeye devam ediyor. Emekli maaşını belirli bir süre boyunca aynı bankadan almayı taahhüt eden emeklilere, maaş tutarlarına göre farklı promosyon ödemeleri sunuluyor. Bu yarış, bankalar arasında giderek daha da kızıştı ve promosyon tutarları rekor seviyelere ulaştı. İşte, bankaların güncel emekli promosyonları...