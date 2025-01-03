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EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI OCAK 2025: Bankaların zirve rekabeti! En yüksek emekli promosyon veren bankalar hangisi?
Giriş Tarihi: 03.01.2025 08:13
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025
08:14
2025 yılının ilk günleriyle birlikte emekli maaşı promosyonları yeniden gündemdeki yerini aldı. Emekli maaşını farklı bir bankaya taşımayı planlayan emekliler için bankaların sunduğu promosyon tutarları bu yıl zirveye ulaştı. Yeni yıl öncesinde özel ve kamu bankaları, en yüksek promosyonu vermek adına adeta birbirleriyle yarışıyor. Bazı bankalar, 24 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı Peki, Ocak 2025 itibarıyla en yüksek emekli banka promosyonunu hangi bankalar sunuyor?