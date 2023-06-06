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Haberler Yaşam Yeni Seçil Erzan vakası: İş insanlarını kâr vaadiyle kandırdı... 800 milyonluk vurgun yaptı!
Giriş Tarihi: 06.06.2023 09:13 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 09:48

Yeni Seçil Erzan vakası: İş insanlarını kâr vaadiyle kandırdı... 800 milyonluk vurgun yaptı!

Bankacı Seçil Erzan'ın yaptığı vurgun, Türkiye'nin gündeminden düşmedi. Fatih Terim, Fernando Muslera, Selçuk İnan, Emre Belözoğlu gibi isimler, Erzan'a inanıp 80 bin dolarını kaybetti. Bu vurguna bir yenisi daha eklendi. Emekli bankacı Müjgan D., yatırım şirketinde işe girdi. Aralarında iş insanı ve rallicilerin de olduğu 100'den fazla müşterisine borsada yüzde 10 kâr vadetti. Paralarını alamayan mağdurlar, 800 milyon liralık vurgun yaptığı belirlenen Müjgan D.'yi mahkemeye verdi. İşte o vurgunun şifreleri…

Mustafa Sait ÖZKAN
Yeni Seçil Erzan vakası: İş insanlarını kâr vaadiyle kandırdı... 800 milyonluk vurgun yaptı!

Ünlü isimlerin yaşadığı vurguna bir yenisi daha eklendi.

Yeni Seçil Erzan vakası: İş insanlarını kâr vaadiyle kandırdı... 800 milyonluk vurgun yaptı!

Önce özel bir bankanın eski şube müdürü Seçil Erzan, Fatih Terim, Fernando Muslera, Selçuk İnan, Emre Belözoğlu gibi futbol dünyasının ünlü isimlerini 'özel fon' adı altında tam 80 milyon dolar dolandırması tüm Türkiye'yi şaşkına çevirdi. Olayın yankıları sürerken yeni bir vurgun daha gündeme geldi.

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Yeni Seçil Erzan vakası: İş insanlarını kâr vaadiyle kandırdı... 800 milyonluk vurgun yaptı!

YÜZDE 10 KAR VADETTİ

İddiaya göre, iki eski özel bankada yöneticilik yapan Müjgan D., emekli olduktan sonra özel bir yatırım şirketinde işe girdi. Çoğu ralli sporlarıyla ilgilenen müşterilerine tıpkı Seçil Erzan gibi 'özel bir fon' oluşturduğunu ve bu fonu borsada değerlendireceğini söyledi. Aralarında iş insanlarının da olduğu müşterilerinden aylık yüzde 8, yüzde 10 kâr vaadiyle para topladı, ara ara da özel fondan elde ettikleri geliri o isimlere ödedi.

Yeni Seçil Erzan vakası: İş insanlarını kâr vaadiyle kandırdı... 800 milyonluk vurgun yaptı!

PARAYA 'OKUL ÖDEMESİ' YAZIRDI

İddiaya göre, yatırım danışmanlığı yapan Müjgan D. müşterilerinden paraları havale yoluyla alırken açıklama kısımlarına, "kooperatif ödemesi", "çocukların okul ödemesi" "arsa, "kaparo" yazmalarını istedi.

Yeni Seçil Erzan vakası: İş insanlarını kâr vaadiyle kandırdı... 800 milyonluk vurgun yaptı!

OĞLU DA İŞE GİRMİŞ

Müşterilerini daha fazla kredi çekmeleri ve borsaya yatırmaları için yönlendirdiği iddia edilen Müjgan D.'nin oğlu Emre D'yi de bir dönem çalıştığı özel bir yatırım şirketinde işe soktuğu iddia edildi. Eşi Cevdet D. ve oğlunun da fon yönetilmesinde pay sahibi olduğu belirtildi.

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