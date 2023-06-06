Haberler Yaşam Yeni Seçil Erzan vakası: İş insanlarını kâr vaadiyle kandırdı... 800 milyonluk vurgun yaptı!

Giriş Tarihi: 06.06.2023 09:13 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 09:48

Yeni Seçil Erzan vakası: İş insanlarını kâr vaadiyle kandırdı... 800 milyonluk vurgun yaptı!

Bankacı Seçil Erzan'ın yaptığı vurgun, Türkiye'nin gündeminden düşmedi. Fatih Terim, Fernando Muslera, Selçuk İnan, Emre Belözoğlu gibi isimler, Erzan'a inanıp 80 bin dolarını kaybetti. Bu vurguna bir yenisi daha eklendi. Emekli bankacı Müjgan D., yatırım şirketinde işe girdi. Aralarında iş insanı ve rallicilerin de olduğu 100'den fazla müşterisine borsada yüzde 10 kâr vadetti. Paralarını alamayan mağdurlar, 800 milyon liralık vurgun yaptığı belirlenen Müjgan D.'yi mahkemeye verdi. İşte o vurgunun şifreleri…