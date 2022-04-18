Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri için geri sayım başlarken gözler zam ile ilgili gelişmelere çevrildi. Ramazan ayıyla beraber milyonlarca emeklinin gözü kulağı ikramiyelerde beklenen artışta olurken konuyla ilgili 4 ayrı formülün bakanlık gündeminde olduğu biliniyor. Hal böyleyken "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, zam gelecek mi, bu yıl ne kadar, kaç TL olacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. Asgari ücret ve maaşlarda bu yıl uygulanan rekor artış bu ücrette de zam beklentilerine yol açmıştı. Peki, 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, zam gelecek mi, bu yıl ne kadar, kaç TL olacak? İşte tüm detaylar...