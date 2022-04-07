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Giriş Tarihi: 07.04.2022 09:19 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 09:21

Emekli bayram ikramiyelerine büyük zam müjdesi! 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bu sene ne kadar, kaç TL olacak?

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği emekli bayram ikramiyesi zammı ve ödeme tarihleri gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Binlerce kişi bu noktada "2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak, zam gelecek mi, bu sene ne kadar, kaç TL olacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz yıl Kurban ve Ramazan bayramlarında vatandaşlara verilen bu ücrete 100 TL'lik artış yapılmıştı. Böylece emekliler yıl içerisinde toplamda 2200 TL ikramiye almıştı. Peki, 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak, zam gelecek mi, bu sene ne kadar, kaç TL olacak? İşte tüm detaylar...

Emekli bayram ikramiyelerine büyük zam müjdesi! 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bu sene ne kadar, kaç TL olacak?

Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere verilen emekli bayram ikramiyesi son dönemde gündemdeki yerini koruyor. Gerek memur ve emeklilerin maaşlarına gerekse asgari ücrete yapılan 2022 zammı, bayramlarda verilen bu ikramiyelerde de artış beklentisine neden oldu. Hal böyleyken "2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak, zam gelecek mi, bu sene ne kadar, kaç TL olacak?" soruları gündemde yer almaya devam ediyor. İşte 2022 emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ve zammına dair tüm gelişmeler...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK, NE KADAR, KAÇ TL?

Emekli bayram ikramiyesi 2022 için zam beklentileri arttı. 2021 yılında 1000 liradan 1100 liraya yükselen bayram ikramiyesi için bu yıl daha yüksek bir zam oranı gündeme geldi. Konuyla ilgili 4 ayrı formülün bakanlık gündeminde olduğu konuşuluyor.

Emekli bayram ikramiyelerine büyük zam müjdesi! 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bu sene ne kadar, kaç TL olacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlayacak. Bilindiği üzere, emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi veriliyor. Dolayısıyla emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi 2 Mayıs 2022'den önce hesaplara hesaplara yatacak.

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Emekli bayram ikramiyelerine büyük zam müjdesi! 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bu sene ne kadar, kaç TL olacak?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete yapılan yüzde 50.51'lik zam, memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmeler ikramiyede artış beklentisi oluşturdu.

Bu yılın ilk bayram ikramiyesi için Nisan ayı sonunda ödemeler bekleniyor. Bayram ikramiyesi zammı için ise 4 formül öne çıkıyor:

Emekli bayram ikramiyelerine büyük zam müjdesi! 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bu sene ne kadar, kaç TL olacak?

MİLYONLARCA EMEKLİ BU HABERİ BEKLİYOR

İşte 2022 bayram ikramiyesi için öne çıkan 4 formül:

FORMÜL 1: İkramiye formüllerinden biri, enflasyon oranında artış yapılması.

Emekli bayram ikramiyelerine büyük zam müjdesi! 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bu sene ne kadar, kaç TL olacak?

2021 enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti. İkramiye yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme alınabilecek.

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