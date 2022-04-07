Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere verilen emekli bayram ikramiyesi son dönemde gündemdeki yerini koruyor. Gerek memur ve emeklilerin maaşlarına gerekse asgari ücrete yapılan 2022 zammı, bayramlarda verilen bu ikramiyelerde de artış beklentisine neden oldu. Hal böyleyken "2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak, zam gelecek mi, bu sene ne kadar, kaç TL olacak?" soruları gündemde yer almaya devam ediyor. İşte 2022 emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ve zammına dair tüm gelişmeler...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK, NE KADAR, KAÇ TL?

Emekli bayram ikramiyesi 2022 için zam beklentileri arttı. 2021 yılında 1000 liradan 1100 liraya yükselen bayram ikramiyesi için bu yıl daha yüksek bir zam oranı gündeme geldi. Konuyla ilgili 4 ayrı formülün bakanlık gündeminde olduğu konuşuluyor.