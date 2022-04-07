Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği emekli bayram ikramiyesi zammı ve ödeme tarihleri gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Binlerce kişi bu noktada "2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak, zam gelecek mi, bu sene ne kadar, kaç TL olacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz yıl Kurban ve Ramazan bayramlarında vatandaşlara verilen bu ücrete 100 TL'lik artış yapılmıştı. Böylece emekliler yıl içerisinde toplamda 2200 TL ikramiye almıştı. Peki, 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak, zam gelecek mi, bu sene ne kadar, kaç TL olacak? İşte tüm detaylar...