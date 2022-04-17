Emekli bayram ikramiyeleri ödeme tarihleri ve zam ile ilgili gelişmeler Ramazan ayının ilk gününden bu yana gündemde yer almaya devam ediyor. Yılda iki kez emeklilere verilen bu ödenek geçtiğimiz yıl bilindiği üzere toplamda 200 TL zamlanmıştı. Bu yıl da asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına uygulanan rekor seviyedeki artışlar, ikramiyelerde yeni zam beklentilerine yol açtı. "2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, zam gelecek mi, ne kadar, kaç TL olacak?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili gelen bilgilerde konuyla ilgili dört ayrı formülün masada olduğu konuşuluyor. İşte Emekli bayram ikramiyesi son dakika gelişmeleri ve detaylar…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK, NE KADAR, KAÇ TL?

Emekli bayram ikramiyesi 2022 için zam beklentileri arttı. 2021 yılında 1000 liradan 1100 liraya yükselen bayram ikramiyesi için bu yıl daha yüksek bir zam oranı gündeme geldi. Konuyla ilgili 4 ayrı formülün bakanlık gündeminde olduğu konuşuluyor.