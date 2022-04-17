Gerek memur ve emeklilerin maaşlarına gerekse asgari ücrete yapılan 2022 zammı, emekli bayram ikramiyesi için de zam beklentisine neden oldu. Hal böyleyken ay sonuna doğru gözler "2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak, zam gelecek mi, bu sene ne kadar, kaç TL olacak?" sorularının yanıtına çevrildi. Konuyla ilgili çeşitli formüllerin masada olduğu bilinirken bu ücretlerin ise ay sonunda vatandaşların cebinde olmasını bekliyor. Peki, 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak, zam gelecek mi, bu sene ne kadar, kaç TL olacak? İşte tüm detaylar…