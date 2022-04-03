Haberler Yaşam Emekli bayram ikramiyelerine zam müjdesi kapıda! 3300 TL olabilir! 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, zam gelecek mi?

Giriş Tarihi: 03.04.2022 11:11 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022 11:13

Emekli bayram ikramiyelerine zam müjdesi kapıda! 3300 TL olabilir! 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, zam gelecek mi?

Ramazan ayıyla beraber milyonlarca emeklinin gündeminde bayram ikramiyesi zammı ve ödeme tarihleri yer aldı. Bilindiği üzere her sene Kurban ve Ramazan bayramlarında emeklilerin hesabına yatan bu ödeneğin, 2022 yılındaki asgari ücret, memur gibi maaş zamlarının ardından artış yaşaması bekleniyor. Hal böyleyken "2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, zam gelecek mi, ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Gelen bilgilere göre; şimdilik zamla ilgili dört formülün masada olduğu konuşuluyor. İşte İşte Emekli bayram ikramiyeleri ödeme tarihleri ve zammı ile ilgili tüm gelişmeler...