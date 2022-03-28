Emekli bayram ikramiyeleri için geri sayım başladı. Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere verilen bu ödenekte yeni bir artışın yaşanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl bilindiği üzere 100 TL'lik artışla beraber vatandaşlar 1100 TL ikramiye almıştı. Hal böyleyken "2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, zam gelecek mi, ne kadar kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Emekli bayram ikramiyesi zammı ve ödeme tarihleri ile ilgili açıklama için gözler bakanlıktan gelecek son dakika açıklamasında.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK, ZAM GELECEK Mİ?

Nisan ayında gerek kamu işçileri gerekse binlerce emeklinin beklediği tediye ödemeleri ve bayram ikramiyesi ödemeleriyle çifte bayram yaşanacak. Nisan ayına kısa bir süre kala konuyla ilgili araştırmalar da hız kazanmış oldu...