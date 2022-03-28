Emekli bayram ikramiyesi zammı ve ödeme tarihleri, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala gündemde yer almaya devam ediyor. Gerek emekli memur maaşlarına yapılan zam gerekse asgari ücretteki rekor artışla beraber yılda iki kez verilen bu ödemede de artış yaşanması bekleniyor. Hal böyleyken "2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, zam gelecek mi, ne kadar kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Nisan ayının sonunda hesaplara geçmesi beklenen ikramiyelerdeki artışla ilgili 4 ayrı formül gündemde. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, zam gelecek mi, ne kadar kaç TL olacak? İşte detaylar...