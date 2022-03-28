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Giriş Tarihi: 28.03.2022 09:05 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 09:07

Emekli bayram ikramiyesi 2022 ne zaman yatacak, zam gelecek mi? Emekli ikramiyesi için müjde; 3000 TL’nin üzerine çıkacak

Emekli bayram ikramiyesi zammı ve ödeme tarihleri, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala gündemde yer almaya devam ediyor. Gerek emekli memur maaşlarına yapılan zam gerekse asgari ücretteki rekor artışla beraber yılda iki kez verilen bu ödemede de artış yaşanması bekleniyor. Hal böyleyken "2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, zam gelecek mi, ne kadar kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Nisan ayının sonunda hesaplara geçmesi beklenen ikramiyelerdeki artışla ilgili 4 ayrı formül gündemde. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, zam gelecek mi, ne kadar kaç TL olacak? İşte detaylar...

Emekli bayram ikramiyesi 2022 ne zaman yatacak, zam gelecek mi? Emekli ikramiyesi için müjde; 3000 TL’nin üzerine çıkacak

Emekli bayram ikramiyeleri için geri sayım başladı. Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere verilen bu ödenekte yeni bir artışın yaşanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl bilindiği üzere 100 TL'lik artışla beraber vatandaşlar 1100 TL ikramiye almıştı. Hal böyleyken "2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, zam gelecek mi, ne kadar kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Emekli bayram ikramiyesi zammı ve ödeme tarihleri ile ilgili açıklama için gözler bakanlıktan gelecek son dakika açıklamasında.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK, ZAM GELECEK Mİ?

Nisan ayında gerek kamu işçileri gerekse binlerce emeklinin beklediği tediye ödemeleri ve bayram ikramiyesi ödemeleriyle çifte bayram yaşanacak. Nisan ayına kısa bir süre kala konuyla ilgili araştırmalar da hız kazanmış oldu...

Emekli bayram ikramiyesi 2022 ne zaman yatacak, zam gelecek mi? Emekli ikramiyesi için müjde; 3000 TL’nin üzerine çıkacak

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK, NE KADAR OLACAK?

Emekli bayram ikramiyesi için 2022 yılında ilk ödemeler 2 Mayıs öncesinde yapılması hedefleniyor. Ramazan Bayramı'ndan 'nden hemen önce ilgililerin hesaplarına aktarılacak emekli bayram ikramiyelerinde henüz net rakamlar açıklanmadı.

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Emekli bayram ikramiyesi 2022 ne zaman yatacak, zam gelecek mi? Emekli ikramiyesi için müjde; 3000 TL’nin üzerine çıkacak

HERKESE AYNI ÖDEME

Bayram ikramiyeleri tüm emeklilere aynı miktarda ödeniyor. Burada maaşın miktarına bakılmıyor. Böylece eğer artış olursa tüm emekliler aynı anda yararlanmış olacak.

Bankaların verdiği promosyon ise emekli maaşına göre belirleniyor. İkramiyeler dul ve yetim maaşı alanlara ise hisseleri oranında ödeniyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN BAŞVURU YAPMAYA GEREK YOK

Bayram ikramiyesi için herhangi bir başvuru yapmaya gerek bulunmuyor. Emeklilere otomatik olarak maaşlarını aldıkları banka hesabı üzerinden ödeme yapılıyor.

Emekli bayram ikramiyesi 2022 ne zaman yatacak, zam gelecek mi? Emekli ikramiyesi için müjde; 3000 TL’nin üzerine çıkacak

ENFLASYON DİKKATE ALINACAK

Tahminlere göre enflasyon oranı dikkate alınacak, emeklilere bu bayram daha fazla ikramiye yatacak. Yılda iki kez Ramazan ve Kurban Bayramı zamanında emeklilere ikramiye ödemesi yapılıyor. 2018 yılından beri devam eden uygulama ile oldukça rahatlayan emeklilerin heyecanla beklediği bayram ikramiyesi bu sene zamlı yatacak.

Emekli bayram ikramiyesi 2022 ne zaman yatacak, zam gelecek mi? Emekli ikramiyesi için müjde; 3000 TL’nin üzerine çıkacak

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Geçtiğimiz yıl 100 lira zamlanarak 1100 lira olan emekli ikramiyesi için bu yıl masada 4 formül olduğu konuşuluyor. Bayram başına ikramiye 2 bin 126 liraya kadar çıkabilir.

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