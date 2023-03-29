Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Emekli bayram ikramiyesi 2023 ödeme tarihleri: Ramazan ayı 2000 TL emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2023 09:16 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 09:19

Emekli bayram ikramiyesi 2023 ödeme tarihleri: Ramazan ayı 2000 TL emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

Geçtiğimiz günlerde duyurulan emekli bayram ikramiyesi ve en düşük maaş tutarı zam müjdesinin ardından bu kez gözler ödeme tarihleri açıklamasına çevrildi. 2018 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı için 1.000'er TL olarak ödenmeye başlanılan bayram ikramiyesi 2021 yılında 1.100 TL' ye yükseltilmiş yeni düzenleme sonucunda ise bu tutar yüzde 82'lik artışla 2.000 TL'ye yükselmiştir. Peki, emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 2023 Ramazan emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ile detaylar.

Emekli bayram ikramiyesi 2023 ödeme tarihleri: Ramazan ayı 2000 TL emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri merak konusu haline geldi. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde 21-23 Nisan 2023 tarihleri arasında yaşanacak olan Ramazan Bayramı öncesinde gündemden düşmeyen emekli bayram ikramiyesi zam konusu netliğe kavuşmuştu. Bu kapsamda "emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte ödeme tarihleri ve detaylar.

Emekli bayram ikramiyesi 2023 ödeme tarihleri: Ramazan ayı 2000 TL emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emeklilerimiz hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda 2.000'er TL ikramiye alacaklardır. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar da dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacaktır. Emeklilerimizin bayramlarını kutlu geçirmeleri için 2018'den bugüne kadar 114 milyar TL bayram ikramiyesi ödenmiştir. 2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayram öncesi, Nisan ayı içerisinde, Kurban Bayramı ikramiyesi ise yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde ödenecektir."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emekli bayram ikramiyesi 2023 ödeme tarihleri: Ramazan ayı 2000 TL emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayı ve bayram tarihi belli oldu.

Buna göre; Ramazan ayı 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece başlayacak ve 20 Nisan'da sona erecek. Vatandaşlar 20 Nisan 2023 Perşembe günü son oruçlarını tutacak. 21 Nisan 2023 ise bayramın 1. günü olacak.

Emekli bayram ikramiyesi 2023 ödeme tarihleri: Ramazan ayı 2000 TL emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

2023 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

2023 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

Emekli bayram ikramiyesi 2023 ödeme tarihleri: Ramazan ayı 2000 TL emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2023 ÖDEME TARİHLERİ

Bu tarihlere bakıldığında emekli bayram ikramiyesinin 20 Nisan tarihinden önceki hafta başında hesaplara yatması bekleniyor.

SON DAKİKA