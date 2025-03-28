EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 | 1000 TL bayram ikramiyesi farkı ne zaman yatacak?

Emeklilere ödenecek bayram ikramiyeleriyle birlikte maaş farkları da gündemde. 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekliler, ikramiye ödemelerinin yanı sıra maaş farklarının hesaplara yatıp yatmadığını merak ediyor. 2025 yılı itibarıyla 4 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyeleri ödeme takvimi belli oldu. Peki, SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi farkları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar…