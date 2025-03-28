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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 | 1000 TL bayram ikramiyesi farkı ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 28.03.2025 09:17
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025
09:17
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 | 1000 TL bayram ikramiyesi farkı ne zaman yatacak?
Emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda onaylandı. 4A, 4B, 4C Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri 24 Mart 2025 tarihinde ödemeye başlandı ve milyonlarca emeklinin hesabına 3 bin lira bayram ikramiyesi ödemesi yapıldı. Bu ödeme sonrasında kalan bin TL'lik farkın ne zaman ödeneceği ise merak edildi. Peki, SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi farkları ne zaman yatacak?