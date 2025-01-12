EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025: Ramazan ve Kurban Bayramı’nda emekliye verilen bayram ikramiyesi kaç TL oldu, zam belli oldu mu?

Ramazan ayı yaklaşıyor ve bu mübarek ayın habercisi olan üç aylar ve kandillerin başlamasıyla birlikte emekli vatandaşlar, bayram ikramiyeleri için heyecanlanmaya başladı. Yeni yıl ile birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılan zamların ardından, bayramlarda ikramiye alan emekliler, şimdiden bu konuda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu, zam yapıldı mı? İşte, ayrıntılar...