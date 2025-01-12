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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025: Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emekliye verilen bayram ikramiyesi kaç TL oldu, zam belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 12.01.2025 18:29
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025
18:29
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025: Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emekliye verilen bayram ikramiyesi kaç TL oldu, zam belli oldu mu?
2025 Ocak zammı sonrası, emekli ikramiyelerinin ne kadar artacağı merak ediliyor. SSK, Bağ-Kur ve EMEKLİ SANDIĞI emeklilerine, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ikramiye ödeniyor. 2025 yılı için emekli maaşlarına yapılan zam yüzde 15,75 oldu. Bu zamla birlikte, 4A-4B emeklilerinin en düşük maaşı 14.469 TL'ye yükseldi. Yeni yılda geçerli olacak zamların ardından bayram ikramiyelerinin ne kadar artacağı merak konusu haline geldi. Peki, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emekliye verilen bayram ikramiyesi kaç TL oldu, zam yapıldı mı?