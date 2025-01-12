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Haberler Yaşam EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025: Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emekliye verilen bayram ikramiyesi kaç TL oldu, zam belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 12.01.2025 18:29 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 18:29

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025: Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emekliye verilen bayram ikramiyesi kaç TL oldu, zam belli oldu mu?

2025 Ocak zammı sonrası, emekli ikramiyelerinin ne kadar artacağı merak ediliyor. SSK, Bağ-Kur ve EMEKLİ SANDIĞI emeklilerine, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ikramiye ödeniyor. 2025 yılı için emekli maaşlarına yapılan zam yüzde 15,75 oldu. Bu zamla birlikte, 4A-4B emeklilerinin en düşük maaşı 14.469 TL'ye yükseldi. Yeni yılda geçerli olacak zamların ardından bayram ikramiyelerinin ne kadar artacağı merak konusu haline geldi. Peki, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emekliye verilen bayram ikramiyesi kaç TL oldu, zam yapıldı mı?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025: Ramazan ve Kurban Bayramı’nda emekliye verilen bayram ikramiyesi kaç TL oldu, zam belli oldu mu?

Ramazan ayı yaklaşıyor ve bu mübarek ayın habercisi olan üç aylar ve kandillerin başlamasıyla birlikte emekli vatandaşlar, bayram ikramiyeleri için heyecanlanmaya başladı. Yeni yıl ile birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılan zamların ardından, bayramlarda ikramiye alan emekliler, şimdiden bu konuda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu, zam yapıldı mı? İşte, ayrıntılar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025: Ramazan ve Kurban Bayramı’nda emekliye verilen bayram ikramiyesi kaç TL oldu, zam belli oldu mu?

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI BELLİ OLDU!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini bildirdi.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025: Ramazan ve Kurban Bayramı’nda emekliye verilen bayram ikramiyesi kaç TL oldu, zam belli oldu mu?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 NE KADAR OLACAK?
2024 Yılında Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emekli bayram ikramiyesi 3 Bin TL'ydi. Yeni yılda geçerli olacak bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025: Ramazan ve Kurban Bayramı’nda emekliye verilen bayram ikramiyesi kaç TL oldu, zam belli oldu mu?

EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYELERİNİ NE ZAMAN ALACAK?

Emekliler, bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı konusunda araştırmalarına başladı. Henüz kesin bir tarih açıklanmasa da, 2024 yılında Ramazan Bayramı'ndan önceki hafta ikramiyeler ödenmişti. 2025 yılında da emeklilerin bayram ikramiyelerini aynı dönemde alması bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025: Ramazan ve Kurban Bayramı’nda emekliye verilen bayram ikramiyesi kaç TL oldu, zam belli oldu mu?
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