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Haberler Yaşam EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 SON DURUM: SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı ikramiyesi zam oranı belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 23.02.2025 19:28 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 19:28

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 SON DURUM: SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı ikramiyesi zam oranı belli oldu mu?

2025 yılı emekli bayram ikramiyesi zammı ve ödeme tarihleri merakla bekleniyor. Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla, emekli vatandaşlar bayram ikramiyesi zammı ve ödeme tarihleriyle ilgili gelişmeleri takip ediyor. Yılda iki kez, dini bayramlarda ödenen emekli ikramiyelerinin bu yılki artış oranı ve ödeme zamanlamasıyla ilgili kararlar, Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında ele alınıp alınmayacağı büyük bir merak konusu oldu. Konuyla ilgili açıklama ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Peki, 4A, 4B, 4C SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin bayram ikramiyesi ne kadar olacak ve ne zaman ödenecek? İşte 2025 yılı emekli bayram ikramiyesi zammı oranı, hesaplamalar ve ödeme tarihleriyle ilgili detaylar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 SON DURUM: SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı ikramiyesi zam oranı belli oldu mu?

2025 emekli bayram ikramiyesi zammı ve ödeme tarihleri merak konusu. Geçen yıl yüzde 50 artışla 3 bin TL'ye yükselen bayram ikramiyeleri, bu yıl Ramazan Bayramı öncesinde yine gündeme geldi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin alacağı bayram ikramiyesi miktarı ve ödeme tarihleri araştırılıyor. İşte 4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesi zammı ve ödeme tarihleri hakkında detaylar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 SON DURUM: SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı ikramiyesi zam oranı belli oldu mu?

BAKAN IŞIKHAN DUYURDU!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesi konusunda henüz net bir rakam verilmediğini belirten Işıkhan, "Bu konuda şu an erken bir aşamadayız. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında ekonomi kurmaylarıyla yapılacak görüşmelerin ardından, geçmiş yıllarda olduğu gibi bir artış olup olmayacağına dair değerlendirmelerde bulunacağız" dedi.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 SON DURUM: SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı ikramiyesi zam oranı belli oldu mu?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

2024 yılında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin bayram ikramiyeleri, yüzde 50 oranında bir artışla 3 bin TL'ye yükseltilmişti.

Geçtiğimiz yıl, emekliler Kurban ve Ramazan Bayramı'nda toplamda 6 bin TL'lik bayram ikramiyesi aldı.

Bu yıl içinse bayram ikramiyelerinde yapılacak artışla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bayram ikramiyeleriyle ilgili çalışmalar tamamlandığında, zammın kesin oranı belli olacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 SON DURUM: SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı ikramiyesi zam oranı belli oldu mu?

CEVDET YILMAZ'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli ikramiyesi artışıyla ilgili olarak 21 Şubat'ta yapılacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında gündeme gelip gelmeyeceği sorusuna, "Emekli zammı, EKK toplantısında ele alınmayacak. Bu toplantı, bölgesel kalkınma odaklı olacak." şeklinde yanıt verdi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 SON DURUM: SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı ikramiyesi zam oranı belli oldu mu?

İKRAMİYELER NE ZAMAN YATACAK?
2025 yılı için emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak önceki yıllarda uygulanan takvime göre, ikramiyelerin bayramdan en az bir hafta önce emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

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