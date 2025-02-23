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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 SON DURUM: SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı ikramiyesi zam oranı belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 23.02.2025 19:28
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025
19:28
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 SON DURUM: SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı ikramiyesi zam oranı belli oldu mu?
2025 yılı emekli bayram ikramiyesi zammı ve ödeme tarihleri merakla bekleniyor. Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla, emekli vatandaşlar bayram ikramiyesi zammı ve ödeme tarihleriyle ilgili gelişmeleri takip ediyor. Yılda iki kez, dini bayramlarda ödenen emekli ikramiyelerinin bu yılki artış oranı ve ödeme zamanlamasıyla ilgili kararlar, Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında ele alınıp alınmayacağı büyük bir merak konusu oldu. Konuyla ilgili açıklama ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Peki, 4A, 4B, 4C SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin bayram ikramiyesi ne kadar olacak ve ne zaman ödenecek? İşte 2025 yılı emekli bayram ikramiyesi zammı oranı, hesaplamalar ve ödeme tarihleriyle ilgili detaylar...