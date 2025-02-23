EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 SON DURUM: SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı ikramiyesi zam oranı belli oldu mu?

BAKAN IŞIKHAN DUYURDU!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesi konusunda henüz net bir rakam verilmediğini belirten Işıkhan, "Bu konuda şu an erken bir aşamadayız. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında ekonomi kurmaylarıyla yapılacak görüşmelerin ardından, geçmiş yıllarda olduğu gibi bir artış olup olmayacağına dair değerlendirmelerde bulunacağız" dedi.