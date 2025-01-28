EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025: SSK, Bağ-Kur Emekli ikramiyesi 2025 ne kadar olacak, ne zaman yatacak?

Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda toplamda 6.000 TL olarak ödenen emekli bayram ikramiyesi için yeni yılda ödenecek tutarlar bekleniyor. Bu yıl, SSK ve Bağkur emeklileri için zam oranı %15,75, Emekli Sandığı emeklileri için ise %11,54 olarak belirlendi. Şimdi, gözler ikramiye ödemelerine çevrildi. Peki, 2025 yılı için emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam yapılacak mı?