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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025: SSK, Bağ-Kur Emekli ikramiyesi 2025 ne kadar olacak, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 28.01.2025 07:09
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
07:09
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025: SSK, Bağ-Kur Emekli ikramiyesi 2025 ne kadar olacak, ne zaman yatacak?
En düşük emekli maaş zammının ardından emekli bayram ikramiyesi, 2025 yılı ödemeleri için güncellemeye gidilmesi bekleniyor. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödemelerini alacak. Ramazan Bayramı yaklaşırken, emekli bayram ikramiyelerinin artıp artmayacağı ise merak konusu oldu. 2023'te 2.000 TL olan ödemeler, 2024'te %50 artışla 3.000 TL'ye çıkmıştı. Peki, 2025 yılı için emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ikramiye ödemesi yapılacak mı?