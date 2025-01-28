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Haberler Yaşam EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025: SSK, Bağ-Kur Emekli ikramiyesi 2025 ne kadar olacak, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 28.01.2025 07:09 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 07:09

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025: SSK, Bağ-Kur Emekli ikramiyesi 2025 ne kadar olacak, ne zaman yatacak?

En düşük emekli maaş zammının ardından emekli bayram ikramiyesi, 2025 yılı ödemeleri için güncellemeye gidilmesi bekleniyor. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödemelerini alacak. Ramazan Bayramı yaklaşırken, emekli bayram ikramiyelerinin artıp artmayacağı ise merak konusu oldu. 2023'te 2.000 TL olan ödemeler, 2024'te %50 artışla 3.000 TL'ye çıkmıştı. Peki, 2025 yılı için emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ikramiye ödemesi yapılacak mı?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025: SSK, Bağ-Kur Emekli ikramiyesi 2025 ne kadar olacak, ne zaman yatacak?

Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda toplamda 6.000 TL olarak ödenen emekli bayram ikramiyesi için yeni yılda ödenecek tutarlar bekleniyor. Bu yıl, SSK ve Bağkur emeklileri için zam oranı %15,75, Emekli Sandığı emeklileri için ise %11,54 olarak belirlendi. Şimdi, gözler ikramiye ödemelerine çevrildi. Peki, 2025 yılı için emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam yapılacak mı?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025: SSK, Bağ-Kur Emekli ikramiyesi 2025 ne kadar olacak, ne zaman yatacak?

2025 YILI EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU!
Ocak-Temmuz dönemine ait 6 aylık enflasyon verilerine göre, emekli maaşlarına yapılacak zam oranı %15,75 olarak belirlendi.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaşlarına da aynı oranda artış uygulandı. Bu düzenlemeyle birlikte en düşük emekli maaşı 14.469 TL'ye yükseldi.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025: SSK, Bağ-Kur Emekli ikramiyesi 2025 ne kadar olacak, ne zaman yatacak?

2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK, ZAM YAPILACAK MI?

2024 yılında Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emekli bayram ikramiyesi 3 bin TL olarak ödenmişti.

Emekli ikramiyelerine yüzde 15,75 oranında zam yapılması halinde emeklilerin bayram ikramiyesi 3.472,5 TL'ye yükselecek.

Ancak 2025 yılında bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.Açıklama geldiğinde yer vereceğiz.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025: SSK, Bağ-Kur Emekli ikramiyesi 2025 ne kadar olacak, ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
"Önceki yıllarda bayram ikramiyesinin ödeme süreçlerine baktığımız zaman bayramdan bir hafta öncesinde emeklilerimizin hesabına yattığını görmekteyiz.

Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar gününe denk gelmektedir. Dolayısıyla içinde bulunan hafta 24 ile 28'i arasında ödeneceği kanaatindeyim. Burada kurum tarafından ödeme tarihleri de her bayram öncesinde açıklanıyor ve ikramiyeler tahsis numarasına göre hesaplara aktarılıyor."

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025: SSK, Bağ-Kur Emekli ikramiyesi 2025 ne kadar olacak, ne zaman yatacak?

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİYOR?

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.

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