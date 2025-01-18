EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025: SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyeleri ne kadar, kaç TL oldu, zam yapıldı mı?

EMEKLİ İKRAMŞYESİ ZAM SENARYOLARI

Emekli maaşlarına yapılan zam oranı, 6 aylık enflasyon farkı dikkate alınarak yüzde 15.75 olarak belirlendi. SSK ve Bağkur emekli maaşlarında yapılan artışla birlikte, 4A ve 4B kapsamındaki en düşük emekli maaşı 14 bin 469 liraya yükseldi.

Bu oranla birlikte, emekli ikramiyelerine de aynı oranda bir zam yapılması durumunda, emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin 472,5 lira olacak.