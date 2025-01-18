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Haberler Yaşam EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025: SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyeleri ne kadar, kaç TL oldu, zam yapıldı mı?
Giriş Tarihi: 18.01.2025 17:59 Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 17:59

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025: SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyeleri ne kadar, kaç TL oldu, zam yapıldı mı?

2025 yılı itibarıyla emeklilerin maaşlarına ve bayram ikramiyelerine ilişkin zam beklentileri gündemdeki yerini koruyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine, Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde ödenen bayram ikramiyeleri, emeklilerin refahını artırmak amacıyla 2018 yılında uygulamaya konmuştu. Yeni yılda emekli maaşlarına yapılan %15,75'lik zamla birlikte, 4A-4B emeklilerinin en düşük maaşı 14.469 TL'ye yükseldi. Bu gelişmeler doğrultusunda, bayram ikramiyelerine de artış yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Peki, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emekliye verilen bayram ikramiyesi kaç TL oldu, zam yapıldı mı?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025: SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyeleri ne kadar, kaç TL oldu, zam yapıldı mı?

Emekli ikramiyeleri, 2018 yılında her bayramda 1000 lira olarak verilmeye başlandı. Ardından 2021'de 1100 liraya, 2023'te ise 2000 liraya yükseltildi. 2024 yılı içinse, ikramiye tutarına yüzde 50 oranında bir artış yapılarak 3000 liraya çıkarıldı. Son dönemde yapılan emekli maaşı artışlarının ardından, şimdi de emekli ikramiyelerine yapılacak zam oranı sorgulanıyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu, zam yapıldı mı? İşte, detaylar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025: SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyeleri ne kadar, kaç TL oldu, zam yapıldı mı?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 NE KADAR OLACAK?
2024 Yılında Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emekli bayram ikramiyesi 3 Bin TL'ydi. Yeni yılda geçerli olacak bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025: SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyeleri ne kadar, kaç TL oldu, zam yapıldı mı?

EMEKLİ İKRAMŞYESİ ZAM SENARYOLARI

Emekli maaşlarına yapılan zam oranı, 6 aylık enflasyon farkı dikkate alınarak yüzde 15.75 olarak belirlendi. SSK ve Bağkur emekli maaşlarında yapılan artışla birlikte, 4A ve 4B kapsamındaki en düşük emekli maaşı 14 bin 469 liraya yükseldi.

Bu oranla birlikte, emekli ikramiyelerine de aynı oranda bir zam yapılması durumunda, emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin 472,5 lira olacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025: SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyeleri ne kadar, kaç TL oldu, zam yapıldı mı?

EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYELERİNİ NE ZAMAN ALACAK?

Emekliler, bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı konusunda araştırmalarına başladı. Henüz kesin bir tarih açıklanmasa da, 2024 yılında Ramazan Bayramı'ndan önceki hafta ikramiyeler ödenmişti. 2025 yılında da emeklilerin bayram ikramiyelerini aynı dönemde alması bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025: SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyeleri ne kadar, kaç TL oldu, zam yapıldı mı?

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİYOR?

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.

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