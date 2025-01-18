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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025: SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyeleri ne kadar, kaç TL oldu, zam yapıldı mı?
Giriş Tarihi: 18.01.2025 17:59
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025
17:59
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025: SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyeleri ne kadar, kaç TL oldu, zam yapıldı mı?
2025 yılı itibarıyla emeklilerin maaşlarına ve bayram ikramiyelerine ilişkin zam beklentileri gündemdeki yerini koruyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine, Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde ödenen bayram ikramiyeleri, emeklilerin refahını artırmak amacıyla 2018 yılında uygulamaya konmuştu. Yeni yılda emekli maaşlarına yapılan %15,75'lik zamla birlikte, 4A-4B emeklilerinin en düşük maaşı 14.469 TL'ye yükseldi. Bu gelişmeler doğrultusunda, bayram ikramiyelerine de artış yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Peki, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emekliye verilen bayram ikramiyesi kaç TL oldu, zam yapıldı mı?