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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 ZAMMI: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı bayram ikramiyeleri ne kadar, kaç TL oldu, zam var mı?
Giriş Tarihi: 21.01.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
10:32
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 ZAMMI: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı bayram ikramiyeleri ne kadar, kaç TL oldu, zam var mı?
Milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesi için heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Enflasyon farkı belli oldu. Banka promosyonları güncellendi. Geçtiğimiz yıl toplam 6000 TL ikramiye alan milyonlar enflasyon oranında bayram ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki; Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu, zam yapıldı mı? İşte, emekli bayram ikramiyesi 2025 zammı son dakika gelişmeleri...