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Haberler Yaşam EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 ZAMMI: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı bayram ikramiyeleri ne kadar, kaç TL oldu, zam var mı?
Giriş Tarihi: 21.01.2025 10:32 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 10:32

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 ZAMMI: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı bayram ikramiyeleri ne kadar, kaç TL oldu, zam var mı?

Milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesi için heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Enflasyon farkı belli oldu. Banka promosyonları güncellendi. Geçtiğimiz yıl toplam 6000 TL ikramiye alan milyonlar enflasyon oranında bayram ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki; Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu, zam yapıldı mı? İşte, emekli bayram ikramiyesi 2025 zammı son dakika gelişmeleri...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 ZAMMI: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı bayram ikramiyeleri ne kadar, kaç TL oldu, zam var mı?

Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 6000 lira emekli bayram ikramiyesi alan milyonlarca vatandaş Ramazan Bayramı yaklaşırken emekli ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Bu yıl 4A ve 4B emeklilerine yüzde 15,75; 4C emeklilerine ise yüzde 11,54 oranında artış yapıldı. Enflasyon oranında zamlanan bu maaş artışının ardından gözler, bayram ikramiyelerine çevrildi. Peki; 2025 emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak, zam var mı? İşte, detaylar…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 ZAMMI: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı bayram ikramiyeleri ne kadar, kaç TL oldu, zam var mı?

EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU

2025 yılında uygulanacak emekli zammı belli oldu. Buna göre emekliye zam oranı yüzde 15,75 oldu.

Memur ve memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 5,54 enflasyon farkına ilaveten yüzde 6 toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 11,54 oldu.

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı da yüzde 15,75 artışla, 14 bin 469 liraya yükseltildi.

Yeni zam oranlarıyla birlikte 2025 maaşları da güncellendi.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 ZAMMI: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı bayram ikramiyeleri ne kadar, kaç TL oldu, zam var mı?

EMEKLİ İKRAMİYESİ ZAM SENARYOLARI

6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda SSK, Bağkur emekli maaş zammı oranı yüzde 15.75 olarak belirlendi. 4A-4B en düşük emekli aylık tutarı ise 14 bin 469 liraya yükseltildi.

Emekli ikramiyelerine de aynı oranda zam yapılması halinde emeklilerin bayram ikramiyesi 3472,5 liraya yükselecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 ZAMMI: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı bayram ikramiyeleri ne kadar, kaç TL oldu, zam var mı?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 NE KADAR OLACAK?

Yeni yılda geçerli olacak bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Konu ile ilgili gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 ZAMMI: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı bayram ikramiyeleri ne kadar, kaç TL oldu, zam var mı?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi henüz netleşmiş değil. Ancak önceki yılların uygulamaları dikkate alındığında, ikramiyelerin bayramdan en az bir hafta önce hesaplara yatmaya başlaması bekleniyor. Bu doğrultuda, 30 Mart 2025'te başlayacak olan Ramazan Bayramı öncesinde, emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağı tahmin ediliyor.

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