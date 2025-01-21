EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 ZAMMI: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı bayram ikramiyeleri ne kadar, kaç TL oldu, zam var mı?

EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU

2025 yılında uygulanacak emekli zammı belli oldu. Buna göre emekliye zam oranı yüzde 15,75 oldu.

Memur ve memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 5,54 enflasyon farkına ilaveten yüzde 6 toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 11,54 oldu.

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı da yüzde 15,75 artışla, 14 bin 469 liraya yükseltildi.

Yeni zam oranlarıyla birlikte 2025 maaşları da güncellendi.