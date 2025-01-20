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Haberler Yaşam EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI 2025 SON DURUM | SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 20.01.2025 10:00 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 10:01

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI 2025 SON DURUM | SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Ramazan ve Kurban Bayramlarında emeklilere ödenen bayram ikramiyesi için gözler 2025 ödemelerine çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yılda iki kez verilen emekli bayram ikramiyesinde 2025 yılının ilk ödemesi Ramazan bayramında yapılacak. 2024 yılında Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emekli bayram ikramiyesi 3 bin TL olarak ödenmişti. Peki, 2025 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam gelecek mi?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI 2025 SON DURUM | SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

2025 Ramazan Bayramı yaklaşırken, emekli ikramiyesi yeniden gündeme geldi. 2018 yılından beri düzenli olarak yapılan ikramiye ödemeleri her bayramda 1000 lira olarak verilmeye başlanırken, 2021'de 1100 liraya, 2023'te 2 bin liraya, 2024 ise 3 bin liraya yükseltildi. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam gelecek mi? İşte, detaylar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI 2025 SON DURUM | SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ ZAM SENARYOLARI

6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda SSK, Bağkur emekli maaş zammı oranı yüzde 15.75 olarak belirlendi. 4A-4B en düşük emekli aylık tutarı ise 14 bin 469 liraya yükseltildi.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI 2025 SON DURUM | SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK, ZAM GELECEK Mİ?

Emekli ikramiyelerine de aynı oranda zam yapılması halinde emeklilerin bayram ikramiyesi 3472,5 liraya yükselecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI 2025 SON DURUM | SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

İKRAMİYE ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

30 Mart'ta idrak edilmeye başlanacak Ramazan Bayramı'nda birkaç hafta önce ödemelerin hesaplara yatırılması bekleniyor.

Hükümet kaynaklarından ikramiye artışı konusunda henüz bir çalışma yapıldığına dair bilgi gelmedi.

Ramazan ayının 1 Mart'ta başlaması ile beraber bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI 2025 SON DURUM | SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi henüz netleşmiş değil. Ancak önceki yılların uygulamaları dikkate alındığında, ikramiyelerin bayramdan en az bir hafta önce hesaplara yatmaya başlaması bekleniyor. Bu doğrultuda, 30 Mart 2025'te başlayacak olan Ramazan Bayramı öncesinde, emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağı tahmin ediliyor.

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