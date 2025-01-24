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Haberler Yaşam EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 ZAMMI: SSK,Bağ-kur, Emekli Sandığı ikramiyeleri ne kadar, kaç TL olacak? 4A-4B-4C hesaplama
Giriş Tarihi: 24.01.2025 09:48 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 09:48

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 ZAMMI: SSK,Bağ-kur, Emekli Sandığı ikramiyeleri ne kadar, kaç TL olacak? 4A-4B-4C hesaplama

2025 yılı emekli bayram ikramiyesi zammı, gündemde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödemelerine kavuşacak. Ramazan Bayramı yaklaşırken, emeklilere yapılacak ikramiye ödemelerinin artırılıp artırılmayacağı ise merak edilmeye başladı. 2023 yılında 2.000 TL olarak verilen ikramiye, 2024 yılında %50 zamla 3.000 TL'ye yükseltilmişti. Peki, 2025 yılında emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ikramiye verilecek mi?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 ZAMMI: SSK,Bağ-kur, Emekli Sandığı ikramiyeleri ne kadar, kaç TL olacak? 4A-4B-4C hesaplama

Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban olmak üzere iki bayramın toplamında 6000 TL olarak ödenen emekli bayram ikramiyesi milyonlarca emekli vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bayram yaklaşırken ikramiye ödemelerine zam yapılıp yapılmayacağı da merak konusu oldu. Bu yıl SSK ve Bağkur emeklileri için zam oranı yüzde 15,75 olurken Emekli Sandığı için 11,54 oldu. Bu oranların ardından gözler bayram ödemelerinde. Peki; 2025 emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak, zam var mı?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 ZAMMI: SSK,Bağ-kur, Emekli Sandığı ikramiyeleri ne kadar, kaç TL olacak? 4A-4B-4C hesaplama

2025 YILI EMEKLİ ZAM ORANI NETLEŞTİ.
Ocak-Temmuz dönemine ait 6 aylık enflasyon verilerine göre, emekli maaşlarına yapılacak zam oranı %15,75 olarak belirlendi.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaşlarına da aynı oranda artış uygulandı. Bu düzenlemeyle birlikte en düşük emekli maaşı 14.469 TL'ye yükseldi.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 ZAMMI: SSK,Bağ-kur, Emekli Sandığı ikramiyeleri ne kadar, kaç TL olacak? 4A-4B-4C hesaplama

2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK, ZAM YAPILACAK MI?

2024 yılında Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emekli bayram ikramiyesi 3 bin TL olarak ödenmişti.

Emekli ikramiyelerine yüzde 15,75 oranında zam yapılması halinde emeklilerin bayram ikramiyesi 3.472,5 TL'ye yükselecek.

Ancak 2025 yılında bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.Açıklama geldiğinde yer vereceğiz.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 ZAMMI: SSK,Bağ-kur, Emekli Sandığı ikramiyeleri ne kadar, kaç TL olacak? 4A-4B-4C hesaplama

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
"Önceki yıllarda bayram ikramiyesinin ödeme süreçlerine baktığımız zaman bayramdan bir hafta öncesinde emeklilerimizin hesabına yattığını görmekteyiz.

Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar gününe denk gelmektedir. Dolayısıyla içinde bulunan hafta 24 ile 28'i arasında ödeneceği kanaatindeyim. Burada kurum tarafından ödeme tarihleri de her bayram öncesinde açıklanıyor ve ikramiyeler tahsis numarasına göre hesaplara aktarılıyor."

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 ZAMMI: SSK,Bağ-kur, Emekli Sandığı ikramiyeleri ne kadar, kaç TL olacak? 4A-4B-4C hesaplama

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİYOR?

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.

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