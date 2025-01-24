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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 ZAMMI: SSK,Bağ-kur, Emekli Sandığı ikramiyeleri ne kadar, kaç TL olacak? 4A-4B-4C hesaplama
Giriş Tarihi: 24.01.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
09:48
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 ZAMMI: SSK,Bağ-kur, Emekli Sandığı ikramiyeleri ne kadar, kaç TL olacak? 4A-4B-4C hesaplama
2025 yılı emekli bayram ikramiyesi zammı, gündemde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödemelerine kavuşacak. Ramazan Bayramı yaklaşırken, emeklilere yapılacak ikramiye ödemelerinin artırılıp artırılmayacağı ise merak edilmeye başladı. 2023 yılında 2.000 TL olarak verilen ikramiye, 2024 yılında %50 zamla 3.000 TL'ye yükseltilmişti. Peki, 2025 yılında emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ikramiye verilecek mi?