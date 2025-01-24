EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 ZAMMI: SSK,Bağ-kur, Emekli Sandığı ikramiyeleri ne kadar, kaç TL olacak? 4A-4B-4C hesaplama

Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban olmak üzere iki bayramın toplamında 6000 TL olarak ödenen emekli bayram ikramiyesi milyonlarca emekli vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bayram yaklaşırken ikramiye ödemelerine zam yapılıp yapılmayacağı da merak konusu oldu. Bu yıl SSK ve Bağkur emeklileri için zam oranı yüzde 15,75 olurken Emekli Sandığı için 11,54 oldu. Bu oranların ardından gözler bayram ödemelerinde. Peki; 2025 emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak, zam var mı?