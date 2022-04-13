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Giriş Tarihi: 13.04.2022 09:03 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 09:04

Emekli bayram ikramiyesi belli oldu mu? 2022 Ramazan bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak ve tarih belli mi?

Ramazan Bayramı'nın birinci günü 2 Mayıs'ta idrak edilecek olup emekli ikramiyesi için son dakika gelişmesi gündeme geliyor. Gerçekleşen son Kabine Toplantısında Ramazan emekli bayram ikramiyesi ile ilgili açıklama beklenirken 2022 Emekli bayram ikramiyesi belli oldu mu, ne zaman yatacak ve kaç TL olacak sorusuna yanıt aranıyordu. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere yılda iki kez verilen emekli ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarihin ve yatırılacak miktarın henüz netlik kazanmadığı biliniyor. İşte Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili son gelişmeler

Emekli bayram ikramiyesi belli oldu mu? 2022 Ramazan bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak ve tarih belli mi?

Emeklilerin yüzünü güldürecek olan emekli bayram ikramiyesi için araştırmalar sürüyor. Emeklilere yönelik yapılan ekstra iyileştirmelerin ardından 12 Nisan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında emekli bayram ikramiyelerine yapılacak artışında açıklaması bekleniyordu. Konuya dair bilgi gelmezken gözler yeni yılda iki kez ödenen ''emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL" sorusuna yanıt aranıyor. Peki Emekli bayram ikramiyesi belli oldu mu? 2022 Ramazan bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman ödenecek, tarih belli mi?

Emekli bayram ikramiyesi belli oldu mu? 2022 Ramazan bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak ve tarih belli mi?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlayacak. Bilindiği üzere, emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi veriliyor. Dolayısıyla emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi 2 Mayıs 2022'den önce hesaplara hesaplara yatacak.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Asgari ücrete yapılan yüzde 50.51'lik rekor zam, memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmeler ikramiyede artış beklentisi oluşturdu.

Bu yılın ilk bayram ikramiyesi için Nisan ayı sonunda ödemeler bekleniyor. Bayram ikramiyesi zammı için ise 4 formül öne çıkıyor. İşte masadaki formüller...

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Emekli bayram ikramiyesi belli oldu mu? 2022 Ramazan bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak ve tarih belli mi?

EMEKLİ İKRAMİYESİNDE 4 FORMÜL!

İşte 2022 emekli bayram ikramiyesi için öne çıkan 4 formül:

FORMÜL 1: İkramiye formüllerinden biri, enflasyon oranında artış yapılması.

2021 enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti. İkramiye yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme alınabilecek.

Emekli bayram ikramiyesi belli oldu mu? 2022 Ramazan bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak ve tarih belli mi?

FORMÜL 2: İkramiye artışında yeniden değerleme oranı da dikkate alınabilir. Bu yılın başında bazı vergi, harç ve cezaların güncellemesinde yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranı baz alındı.

Eğer bu artış ikramiyeye yansıtılırsa bin 100 liralık tutar, bin 498 lira 20 kuruş olabilecek. Bu yıl 2 bayramda elde edilecek gelir 2 bin 996 lira 40 kuruşu bulacak.

Emekli bayram ikramiyesi belli oldu mu? 2022 Ramazan bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak ve tarih belli mi?

FORMÜL 3: Bu yılki net asgari ücrette ise yüzde 50.51 artış gerçekleşti. Bu oran da ikramiye artışına uygulanabilir.

Bu formül hayata geçirilirse, emeklilerin bayram ikramiyesi bin 655 lira 61 kuruşa çıkabilecek.

Yıllık alınacak toplam ödeme de 3 bin 311 liraya ulaşacak.

FORMÜL 4: Bir diğer formül ise 2 bayramda asgari ücret tutarında ödeme yapılması...

Bu formüle göre; emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları'nda toplam 4 bin 253 lira 40 kuruş ikramiye ödenecek. Emeklilerin ikramiyesinde yıllık 2 bin 53 lira artış yaşanmış olacak.

Bayram başına ikramiye 2 bin 126 lira 70 kuruşa çıkacak.

Bankaların verdiği promosyon ise emekli maaşına göre belirleniyor. İkramiyeler dul ve yetim maaşı alanlara ise hisseleri oranında ödeniyor.

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