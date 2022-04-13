Haberler Yaşam Emekli bayram ikramiyesi belli oldu mu? 2022 Ramazan bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak ve tarih belli mi?

Giriş Tarihi: 13.04.2022 09:03 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 09:04

Emekli bayram ikramiyesi belli oldu mu? 2022 Ramazan bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak ve tarih belli mi?

Ramazan Bayramı'nın birinci günü 2 Mayıs'ta idrak edilecek olup emekli ikramiyesi için son dakika gelişmesi gündeme geliyor. Gerçekleşen son Kabine Toplantısında Ramazan emekli bayram ikramiyesi ile ilgili açıklama beklenirken 2022 Emekli bayram ikramiyesi belli oldu mu, ne zaman yatacak ve kaç TL olacak sorusuna yanıt aranıyordu. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere yılda iki kez verilen emekli ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarihin ve yatırılacak miktarın henüz netlik kazanmadığı biliniyor. İşte Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili son gelişmeler