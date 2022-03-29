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Haberler Yaşam Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, belli oldu mu? Emekli bayram ikramiyesi 2022 ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2022 01:36 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 01:36

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, belli oldu mu? Emekli bayram ikramiyesi 2022 ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi son dakika gelişmeleri ilgiyle takip ediliyor. Bir süredir birden fazla formülün konuşulduğu emekli ikramiyeleri konusunda masada 4 formül var. Ramazan Bayramı için geri sayım başlamışken emekli bayram ikramiyesi zammı da araştırılan konulardan biri. Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez verilen ikramiyeler için "emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak" sorusu gündemde. Peki, 2022 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar-kaç TL olacak, zam gelecek mi? İşte cevaplar…

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, belli oldu mu? Emekli bayram ikramiyesi 2022 ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi son durum gelişmeleri her gün gündemde yer alan konulardan biri. Geçtiğimiz yıl bilindiği üzere 100 TL'lik artışla beraber vatandaşlar 1100 TL ikramiye almıştı. Asgari ücrette yapılan rekor zammın ardından bu sene emekli ikramiyeleri için de bazı sorular mevcut. Vatandaşlar "emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, belli oldu mu? İşte masadaki 4 formül…

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, belli oldu mu? Emekli bayram ikramiyesi 2022 ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyesi için 2022 yılında ilk ödemeler 2 Mayıs öncesinde yapılması hedefleniyor. Ramazan Bayramı'ndan hemen önce ilgililerin hesaplarına aktarılacak emekli bayram ikramiyesi zam bekliyor.

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Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, belli oldu mu? Emekli bayram ikramiyesi 2022 ne zaman yatacak?

Bayram ikramiyeleri tüm emeklilere aynı miktarda ödeniyor. Burada maaşın miktarına bakılmıyor. Böylece eğer artış olursa tüm emekliler aynı anda yararlanmış olacak. Bankaların verdiği promosyon ise emekli maaşına göre belirleniyor. İkramiyeler dul ve yetim maaşı alanlara ise hisseleri oranında ödeniyor.

FORMÜL 1: ENFLASYON ORANI

Tahminlere göre enflasyon oranı dikkate alınacak, emeklilere bu bayram daha fazla ikramiye yatacak. Yılda iki kez Ramazan ve Kurban Bayramı zamanında emeklilere ikramiye ödemesi yapılıyor. 2018 yılından beri devam eden uygulama ile oldukça rahatlayan emeklilerin heyecanla beklediği bayram ikramiyesi bu sene zamlı yatacak.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, belli oldu mu? Emekli bayram ikramiyesi 2022 ne zaman yatacak?

FORMÜL 2: YENİDEN DEĞERLEME

İkramiye artışında yeniden değerleme oranı da dikkate alınabilir. Bu yılın başında bazı vergi, harç ve cezaların güncellemesinde yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranı baz alındı. Eğer bu artış ikramiyeye yansıtılırsa bin 100 liralık tutar, bin 498 lira 20 kuruş olabilecek. Bu yıl ki bayramda elde edilecek gelir 2 bin 996 lira 40 kuruşu bulacak.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, belli oldu mu? Emekli bayram ikramiyesi 2022 ne zaman yatacak?

FORMÜL 3: ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Bu yılki net asgari ücrette ise yüzde 50.51 artış gerçekleşti. Bu oran da ikramiye artışına uygulanabilir. Bu formül hayata geçirilirse, emeklilerin bayram ikramiyesi bin 655 lira 61 kuruşa çıkabilecek. Yıllık alınacak toplam ödeme de 3 bin 311 liraya ulaşacak.

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