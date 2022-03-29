Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, belli oldu mu? Emekli bayram ikramiyesi 2022 ne zaman yatacak?

Bayram ikramiyeleri tüm emeklilere aynı miktarda ödeniyor. Burada maaşın miktarına bakılmıyor. Böylece eğer artış olursa tüm emekliler aynı anda yararlanmış olacak. Bankaların verdiği promosyon ise emekli maaşına göre belirleniyor. İkramiyeler dul ve yetim maaşı alanlara ise hisseleri oranında ödeniyor.

FORMÜL 1: ENFLASYON ORANI

Tahminlere göre enflasyon oranı dikkate alınacak, emeklilere bu bayram daha fazla ikramiye yatacak. Yılda iki kez Ramazan ve Kurban Bayramı zamanında emeklilere ikramiye ödemesi yapılıyor. 2018 yılından beri devam eden uygulama ile oldukça rahatlayan emeklilerin heyecanla beklediği bayram ikramiyesi bu sene zamlı yatacak.