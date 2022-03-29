Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, belli oldu mu? Emekli bayram ikramiyesi 2022 ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi son dakika gelişmeleri ilgiyle takip ediliyor. Bir süredir birden fazla formülün konuşulduğu emekli ikramiyeleri konusunda masada 4 formül var. Ramazan Bayramı için geri sayım başlamışken emekli bayram ikramiyesi zammı da araştırılan konulardan biri. Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez verilen ikramiyeler için "emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak" sorusu gündemde. Peki, 2022 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar-kaç TL olacak, zam gelecek mi? İşte cevaplar…