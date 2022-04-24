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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi detayları belli oldu! SSK, Bağkur ve memur 2022 emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 24.04.2022 10:12 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022 10:12

SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi detayları belli oldu! SSK, Bağkur ve memur 2022 emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar olacak?

Emekli bayram ikramiyesi için ödeme tarihleri netleşirken geçtiğimiz hafta Bakan Bilgin yaptığı açıklamada milyonların zam beklentileri ile ilgili de detaylara yer verdi. Geçtiğimiz sene Kurban ve Ramazan bayramlarında emeklilere verilen ikramiyelere toplamda 200 TL'lik zam yapılmış ancak bu yıl maaşlardaki rekor zamlar yeni zam beklentilerine yol açmıştı. Şimdilerde vatandaşlar "SSK Bağkur ve memur 2022 emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak, zam gelecek mi, ne kadar kaç TL olacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte emekli bayram ikramiyesi zammı ve ödeme tarihleri ile ilgili son dakika gelişmeleri…

SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi detayları belli oldu! SSK, Bağkur ve memur 2022 emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar olacak?

Ramazan bayramı öncesi verilecek olan emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri geçtiğimiz hafta gelen son dakika açıklaması ile netleşmişti. Bayram ikramiyelerinde herhangi bir zammın gündemlerinde olmadığını vurgulayan Bakan Bilgin'in açıklamalarının ardından "SSK Bağkur ve memur 2022 emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak, zam gelecek mi, ne kadar kaç TL olacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz sene uygulanan 100'er TL'lik artışla ikramiyeler yıl toplamında 2200 TL'ye çıkmıştı. Peki, SSK Bağkur ve memur 2022 emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak? İşte tüm detaylar…

SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi detayları belli oldu! SSK, Bağkur ve memur 2022 emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar olacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK? BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Emekli bayram ikramiyesi için açıklamalar peş peşe geliyor. Bayram ikramiyeleri konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosya Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarını destekledi.

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SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi detayları belli oldu! SSK, Bağkur ve memur 2022 emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar olacak?

Erdoğan, emekli bayram ikramiyesinin Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in dün katıldığı bir programda açıkladığı gibi 1100 TL olacağını söyledi. Erdoğan, "Çalışma Bakanım ne dediyse doğrudur." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi detayları belli oldu! SSK, Bağkur ve memur 2022 emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar olacak?

BAKAN BİLGİN 'EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI' İÇİN NE DEMİŞTİ?

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin dün katıldığı NTV canlı yayınında, "Bayram ikramiyelerine yönelik artış gündemimizde yok. 28-29 Nisan'da ödemeler yapılacak. İki bayramda maliyet 25 milyar lira seviyesinde. Emeklilere 1100 lira ödenecek. Ödeme tutarı her zaman değerlendirilebilir.

SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi detayları belli oldu! SSK, Bağkur ve memur 2022 emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar olacak?

Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeme getirebileceği şeyler olabilir. Şu andaki gündemde artış yok. Enflasyona ayarlı bir şey yok. Eşel artış enflasyon sarmalına düşürecek olaylara yol açar. Tüm dünyanın gündeminde enflasyonu yok etme amacı varken, hiper enflasyon tehlikesini çağırıştıracak söylemleri doğru bulmuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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