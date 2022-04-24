Haberler Yaşam SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi detayları belli oldu! SSK, Bağkur ve memur 2022 emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 24.04.2022 10:12 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022 10:12

SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi detayları belli oldu! SSK, Bağkur ve memur 2022 emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar olacak?

Emekli bayram ikramiyesi için ödeme tarihleri netleşirken geçtiğimiz hafta Bakan Bilgin yaptığı açıklamada milyonların zam beklentileri ile ilgili de detaylara yer verdi. Geçtiğimiz sene Kurban ve Ramazan bayramlarında emeklilere verilen ikramiyelere toplamda 200 TL'lik zam yapılmış ancak bu yıl maaşlardaki rekor zamlar yeni zam beklentilerine yol açmıştı. Şimdilerde vatandaşlar "SSK Bağkur ve memur 2022 emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak, zam gelecek mi, ne kadar kaç TL olacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte emekli bayram ikramiyesi zammı ve ödeme tarihleri ile ilgili son dakika gelişmeleri…